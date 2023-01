Musiktipp I

ULTRASCHALL BERLIN - FESTIVAL FÜR NEUE MUSIK

Das Eröffnungskonzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und Lothar Zagrosek

Werke von Liza Lim und Bernhard Lang

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; Leitung: Lothar Zagrosek. Séverine Ballon, Violoncello

Musiktipp II

Occam Ocean. Werke von Alvin Lucier und Eliane Radigue

Dafne Vicente-Sandoval, Fagott; Robin Hayward, Tuba; Charles Curtis, Cello

Rhodri Davies, Harfe; Leandro Gianini, Klangregie

Konzert vom 3. Dezember 2022, Museum für Gestaltung, Zürich (Festival Sonic Matter)

Musiktipp III

Preisgekrönt - Der schwedische Kontrabassist Petter Eldh & ENEMY beim Festival Enjoy Jazz 2022 in Ludwigshafen Von Günther Huesmann

Musiktipp IV

Ungarische Folklore trifft Jazz - Laszlo Gárdony

Auf "Close Connection" erkundet der ungarisch-amerikanische Pianist Laszlo Gárdony die Tonsprache der ungarischen Folklore seiner Kindheit - teils straff komponiert, teils frei improvisiert. Mit Niklas Wandt

Hörtipp I

Die französische Elektronikpionierin Éliane Radigue

Lange war sie allenfalls ein Insidertipp, mittlerweile ist sie eine Legende: Die französische Elektronikmusikerin Éliane Radigue, geboren 1932, komponierte unabhängig von den grossen Studios ihre einzigartigen, zart ausgehörten Klanglandschaften.

Hörtipp II

"Peace Island" Von Rainer Merkel Regie: Detlef Meissner NDR 2019

Hörtipp III

"Keimzellen" Von Rébecca Déraspe

Aus dem Frankokanadischen: Gerda Poschmann-Reichenau

Bearbeitung und Regie: Beatrix Ackers

Komposition: Andreas Bick Ton und Technik: Andreas Stoffels und Eugenie Kleesattel Deutschlandfunk Kultur 2020

Hörtipp IV

Big up Brazil: Emiliano Sampaio Jazz Symphonic Orchestra u.v.a.

Jazz Big Band oder Sinfonieorchester? Jazz Symphonic Orchestra, so nennt der brasilianische Musiker und Komponist sein großes Ensemble, mit dem er Mauern zwischen Jazz und Klassik unsichtbar macht. "We have a dream" ist traumhafte Orchestermusik. Mit Babette Michel