Musik-Videos + TV+Hörtipps für Freitag, 20.1.2023

Die "Lange Nacht des Jungen Jazz" Mit Johanna Summer, dem Leo Betzl Trio, Jakob Manz u.v.a.LIVE - Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper FrankfurtYulianna Avdeeva, Klavier; Leitung: Andris PogaWerke von Mussorgskij, Prokofjew, Rachmaninow (Übertragung aus dem Großen Saal)Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik"Heimathafen Neukölln" Aufzeichnung vom frühen AbendTrio Accanto und Zafraan Ensemble spielen Werke von u.a.Ivičević, Johnson, Saunders, Claire-Mélanie Sinnhuber, Movio, Michelle Agnes Magalhaes, Mendoza, Ying Wang"La Convivencia" Merima Ključo & Jelena Milušić spielen sephardische LiederAufnahme vom 10.7.2022 beim Rudolstadt FestivalSensible Tastenspiele - Der Pianist Dominik Wania"Cassandra" Kann Literatur Krisen prophezeien? Von Markus Metz und Georg SeeßlenProduktion: Deutschlandfunk 2023"Herakles von Euripides" von Johanna WehnerKomposition: Vera Mohrs/Kostia RapoportRegie: Johanna Wehner HR/Staatstheater Kassel 2021Neuerscheinungen: Straight Ahead, Latin und Modern MainstreamWas tut sich Spannendes auf dem großen Feld diesseits der Avantgarde? Neues von der New Yorker Bandeaderin Gaia Wilmer, Saxofonist Jim Snidero, Pianist Andreas Feith und anderen. mit Odilo Clausnitzer"Tonkultur in der Neuen Musik" Wenn die Stradivari aufstöhnt - Schadet Neue Musik dem "schönen Ton"?Diskurs mit Michael Struck-SchloenNew Adits 2022. Festival für gegenwärtige Musik und interdisziplinäre Kunstformen (Teil 2)Raum erfindungsreicher "Zu-Gänge" und schöpferischer "Zu-Fälle"- Re: Italiens neue Faschisten Mussolinis Erben im Aufwind | arte- Sterben ist auch keine Lösung Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste- Alles auf Rot Fernsehfilm Deutschland 2021 | arte- Annie Lennox Popikone mit Engagement | arte