(dlfk-audio) - In ihren Büchern erinnert sich Luna Al-Mousli an ihre Kindheit in Syrien. An Orte, die nicht mehr existieren, an Menschen, die verschwunden sind. Heute lebt die Autorin in Wien und schreibt von einem Leben zwischen zwei Welten.<--- bestellen 10 Milliarden Dollar Verlust mit Alexa cw ) - Amazon schreibt dieses Jahr 10 Milliarden Dollar Verlust mit Alexa. Aber auch die Sprachassistenten Google Assistent und Apple Siri sind nicht erfolgreich. Ist die Zeit der Sprachassistenten schon wieder vorbei? cw ) - Microsoft beendet das Kapitel Windows 8 endgültig. Anfang kommenden Jahres endet der Support für Version 8.1. Damit ist das von Anfang an unbeliebte OS bald Geschichte. dlfk-audio ) - Von Miriam Stolzenwald bgl ) - Sie verstößt gegen die in den Verträgen genannten Kleidungsvorschriften - ein Tatbestand, den man sich hätte schon vorher klarmachen können, sofern man des Lesens kundig gewesen wäre. Von Gregor Keuschnig turi2 ) - Außerdem ordnet die Fifa an, dass die belgische Mannschaft einen kleinen "Love"-Schriftzug im Kragen ihrer Trikots entfernt. Weil sportliche Sanktionen drohen, ist der Protest auf dem Platz vorerst abgeblasen. Abseits des Platzes und in den Medien regen sich dagegen Widerstand und Unverständnis darüber, wie leicht die Verbände gegenüber der Fifa eingeknicken: ZDF-Reporterin Claudia Neumann zeigt sich im Fernsehen mit Regenbogen-Shirt, die englische BBC-Moderatorin Alex Scott trug die verbotene "Love"-Armbinde während der Berichterstattung. faz ) - Wer die Macht hat faz ) - Der Medienkonzern wollte seine Buchsparte mit einer Milliardenübernahme stärken. Aber die Kartellbehörden stellten sich quer - und nun ist das Vorhaben offiziell abgeblasen.Porträt vonaus der Feder von Friedrich Dönhoff Gespräch mit dem Künstler<--- bestellen dlfk ) - Fassbinder-Vorbild, Kino-Rebell, Wegbereiter des Neuen Deutschen Films: Jean-Marie Straub polarisierte. Den Vorwurf, kalte, karge Filme zu machen, hält Filmemacher Stefan Hayn aber für ein Missverständnis. Für ihn waren Straubs Filme sehr emotional. dlfk ) - Der US-Regisseur Steven Spielberg bekommt den Goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk. Zur Begründung erklärte das Berlinale-Leitungsduo aus Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, Spielberg habe im Verlauf seiner unglaublichen Karriere nicht nur Generationen von Zuschauer*innen in aller Welt begeistert, sondern auch dem Kino als Traumfabrik eine neue Bedeutung verliehen ci ) - Deutsche Medien berichten in der Summe zu linksgrün-affirmativ, so ein populärer Vorwurf an den Journalismus hierzulande. Ein beliebtes Gegenargument lautet: Es gibt keine Studien, die diese Pauschalkritik bestätigen würden. Das ist korrekt. Ein Scheinargument ist es trotzdem. ci ) - Die Doku "Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song" verknüpft die Biografie des Songwriters mit der Geschichte eines seiner größten Lieder. Sie läuft nun im Kino. Die Doku zeigt, was Cohens "Hallelujah" den zahlreichen Coverversionen voraushat. dwdl ) - WM-Quoten brechen am zweiten Turniertag spürbar ein radio ) - Die Auswahl aus den Jazzredaktionen und mit neuer Musik von u.a. Kaja Draksler & Susana Santos Silva, Dans Dans, Marc Mommaas, Agnas Flaten Ståhl Texas, Searching For Home, The Comet Is Coming, Laura Jud. dwdl ) - Ob Radio, Fernsehen oder Online: Kultur-Inhalte gibt's beim SWR bald unter einer einheitlichen Marke - naheliegenderweise "SWR Kultur". Gefallen ist der Startschuss nun erstmal in den sozialen Netzwerken.