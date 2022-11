(dlfk-audio) - Von Cornelia Rühle<--- bestellen faz ) - Die ARD hat ein zweiteiliges Biopic über Alice Schwarzer gedreht. Dass die Vorlage von ihr selbst stammt, merkt man. Nina Gummich in der Hauptrolle reißt es wieder raus. brp ) - Verena Roßbacher wurde für ihr Buch "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" (Kiepenheuer & Witsch) mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Roßbacher tritt die Nachfolge von Vorjahressieger Raphaela Edelbauer an.Verena Roßbacher wurde für ihr Buch "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" (Kiepenheuer & Witsch) mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Roßbacher tritt die Nachfolge von Vorjahressieger Raphaela Edelbauer an.<--- bestellen dlfk ) - 21 Jahre lag sie im ICE aus: die Bahn-Zeitschrift "DB mobil". Dass jetzt die letzte gedruckte Ausgabe erscheint, mache ihn traurig, sagt Autor Jaroslav Rudiš. Das papierne Magazin sei für ihn mehr als ein vertrauter Begleiter auf Zugfahrten gewesen. dlfk ) - Über 100 Millionen Euro aus dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur sind in die bildende Kunst geflossen. Eine Recherche von Deutschlandfunk Kultur zeigt: Mit der "Kulturmilliarde" wurden Galerien und Kunstmessen gefördert, ohne den Bedarf zu prüfen. dlfk ) Beliebter als Barbie soll sie unter Mädchen gewesen sein: Miley Cyrus. Bekannt als Kinderstar der Disney-Serie "Hannah Montana" verwandelte sie sich später in einen universellen Superstar. Was sie anpackt, gelingt, auch musikalisch. Jetzt wird sie 30. taz ) - Aus Hass auf die russischen Angreifer räumen viele Ukrainer*innen ihre Bücherregale leer. Das betrifft Comics, aber auch Klassiker wie von Tolstoi. zeit ) - Daniel Cohn-Bendit ist eine grüne Ikone der 68er-Bewegung - wirft aber den Protestierern der "Letzten Generation" vor, ihrem Anliegen eher zu schaden als zu nützen. Die Aktivistin Jana Mestmäcker widerspricht ihm: Dass ich mich auf Autobahnen festklebe, ist Notwehr!