Heute in Radio+TV

Musik-Videos + TV+Hörtipps für Dienstag, 22.11.22

TV-Tipps für Dienstag

Das Willisau-Programm geht weiter: mit einer fesselnden musikalischen Zeitreise mit dem Trio Oùat. Und mit einem lebendigen Soundteppich von Schnellertollermeier, wo Gitarre, Schlagzeug und Bass präzise zusammen geflochten werden.Aufnahme vom 15.10.2022 aus dem Beethoven-Haus BonnDie italienische Komponistin Lucia Ronchetti war Kuratorin der Biennale Venedig 2022. Wir blicken mit ihr zurück und schauen, was sie sich für ihre Zeit als Gast am Wissenschaftskolleg in Berlin vorgenommen hat. Mit Margarete ZanderMit Frauke OppenbergSWR/NDR/ORF 2022Kulturkampf um die ErinnerungVon Friedemann DupeliusVon Judith Geffert, Étienne Roeder und Friedemann DupeliusZusammenstellung und Moderation: Ingo KottkampTon: Jan Fraune und die Autor:innen Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2022 (Ursendung)- Re: Wie geht eigentlich jüdisch sein? Junge Deutsche auf Identitätssuche | arte - Berlin mit der U-Bahn erfahren: Die U1 | rbb Fernsehen- Ramstein - Das durchstoßene Herz Fernsehfilm Deutschland 2022 | 3sat - Anders leben - Raus aus dem Mainstream? | BR - Ein Fressen für die Geier Spielfilm USA /Mexiko 1970 | arte - BR-KLASSIK: 100 Jahre Staatsphilharmonie Nürnberg Jubiläumskonzert aus der Meistersingerhalle | BR