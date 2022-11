Hörtipp II

Donker Dag

Feine Musik-Neuigkeiten für dunkle November-Tage - mit dabei sind Nosaj Thing, Robag Wruhme, Svaneborg Kardyb, Evîn und der Berliner Club Watergate.



Hörtipp III

22:30 Uhr Deutschlandfunk Kultur Musikfeuilleton

"Der volkseigene Schütz" Die Heinrich-Schütz-Rezeption in der DDR

Von Grit Schulze



Hörtipp IV

23:03 Uhr WDR 3 open: Diskurs

"Tango - eine Wundertüte" Mit Frank Hilberg im Gespräch mit Rainer Homann

Feine Musik-Neuigkeiten für dunkle November-Tage - mit dabei sind Nosaj Thing, Robag Wruhme, Svaneborg Kardyb, Evîn und der Berliner Club Watergate.Von Grit SchulzeMit Frank Hilberg im Gespräch mit Rainer Homann



TV-Tipps

Zwei Individualisten im musikalischen GesprächTimothy Ridout, Viola; Leitung: Emmanuel TjeknavorianWerke von J. Strauß, Rózsa, Tschaikowsky(Übertragung aus dem hr-Sendesaal)Bei Sarathy Korwar sind es tiefe, dunkle Trommelschläge, die faszinierende Geschichten erzählen, das Ezra Collective überzeugt mit fluiden Übergängen von Jazz über Grime bis hin zu Afro-Cuban-Salsa sowie Afrobeats und Tom Skinner überrascht mit Beat Maker inspiriertem Sounddesign und meditativen Momenten. Mit Manuela KrauseKomposition: Cornelius Borgolte Regie: Christiane Huber/Pauline Seiberlich BR 2022 Ursendung- McLenBurger - 100% Heimat Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste - 50 Gründe, Südschweden zu lieben | rbb Fernsehen - The Show Must Go On! Die Queen-Jahre mit Adam Lambert | arte - Ein Fünffach-Mörder auf der Flucht | Das Erste