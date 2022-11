Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 14.11.22

TV-Tipps für den Tag

Fließende Energie und dichtes Interplay: Vijay IyerGautier Capuçon, Violoncello; Orchestre Philharmonique Royal de LiègeLeitung: Gergely MadarasWerke von Walton und Liszt (Aufnahme vom 16. September aus der Salle Philharmonique in Lüttich)Er hat Hardbop und Fusion mitgeprägt und ist nicht nur als Saxophonist und Komponist ein wahres Original. Mit Karsten MützelfeldtEine Sendung von Karl LippegausBruchsaler Schlosskonzert: "À la recherche du temps perdu" - Ein Abend zu Ehren von Marcel Proust (1871 - 1922)(Konzert vom 7. Oktober 2022 im Kammermusiksaal des Bruchsaler Schlosses)Diego, Disney, Dschibuti - Musik, die ich verstehe, langweilt mich, Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht, Pt. XYIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Iggy Pop, Filter, Billy Talent, Frank Carter & The Rattlesnakes, Blink 182, Machine Gun Kelly (beides wg. des 47. Geburtstages von Travis Barker), Architects, The Hellacopters, The Beatles (wg. der runderneuerten Wiederveröffentlichung von "Revolver"), The Kryngs, The Hydden, Atrio, The Electric Family, Universe By Ear.Konzertmatinee mit dem Ensemble Resonanz- Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung Spielfilm USA 1999 | arte - Thomas Hitzlsperger: Katar - warum nur? | Das Erste - Hart aber fair Ab in die Wüste - wer freut sich auf die WM in Katar? | Das Erste - Infantinos Friseur - Leo Marchetti und die FIFA Milliarden Fernsehfilm | Das Erste dlfk ) - Seit 2001 moderiert Frank Plasberg die Sendung "Hart aber fair", zunächst im WDR, seit 2007 in der ARD. Am Montag (14.11.) läuft die letzte Sendung mit ihm. Trotz des Erfolgs müsse "Hart aber fair" immer neu um Zuschauer kämpfen, erklärt Plasberg zum Abschied.