Musik-Videos + TV+Hörtipps für Donnerstag, 10.11.22

TV-Tipps für heute

Werke von Aperghis, Öcal, Ligeti, Steinke, XenakisDominik Susteck, Orgel; WDR Sinfonieorchester, Leitung: Emilio PomàricoAufnahmen aus der Kölner Philharmonie und der Philharmonie Essen("HEISS!", "Windows", "ABER ... Fantasie für Orgel solo")Von Odilo ClausnitzerMit Susanne PapawassiliuSein Schaffen glich einem fortwährenden Ertasten neuer Freiheiten. Paul Bley (1932 - 2016) entfaltete mit seinem Spiel eine eigene Poesie, bezog sich dabei durchaus auch auf die Jazztradition, verfolgte jedoch beständig den Weg der sensiblen Erneuerung.Von Anette Sidhu-Ingenhoff und Christoph WagnerAuch diese Stunde Cosmos soll seinem Namen gerecht werden, wird die Reise doch in Spanish Harlem/New York, mit Betonung auf ersterem, begonnen, um via London, Accra in Ghana, zurück in die USA, nach Detroit und East St. Louis, Oakland und Philadelphia letztlich nach Europa, konkret nach Neapel in Italien zurück zu kehren. Von dort kommt gegenwärtig meine "record of the moment" und der geben wir zum Ende hin einen kleinen Schwerpunkt, um damit alle nicht so segensreiche Geschehnisse auf diesem Globus einfach, nach dem ersten Exorzismus, dann einfach mal weg zu tanzen.Von Thilo Reffert Regie: Stefan KanisKomposition: Cornelia Friederike Müller Ton: Holger König Produktion: MDR 2009Im vergangenen April haben Andi Thoma und Jan St. Werner endlich mal wieder ein Konzert in Köln gespielt. Die kindliche Lust am Experiment hat seit Anfang der 1990er Jahre nicht nachgelassen. Ihre Heimatstädte Düsseldorf und Köln haben sie schon lange verlassen. Aber der Heimvorteil ist hörbar. Mit Ilka Geyer- Art Crimes Van Gogh: Amsterdam, 2002 | arte - Der Bozen-Krimi: Familienehre Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste - Der innere Winter Frankreich 2021 | arte - Weltenspieler - Faszination Live Action Role Playing Von Western bis Cyberpunk | hr-fernsehen - Arm trotz Arbeit - Frauen in der Krise | WDR Fernsehen - Heinrich Schütz - Begründer der deutschen Barockmusik| MDR FERNSEHEN oder ra ) - Für alle Musikverrückte. Die unglaubliche Geschichte von Fritz Rau, der seinen Traum gegen alle Widerstände durchsetzte und Jazz, Blues, Soul und Rock auf die Konzertbühnen holte. Ohne ihn würde es die Konzertszene, wie wir sie heute kennen, nicht geben. Mick Jagger setzte ihm mit dem Ausspruch "Rock'n'Rau Forever!" ein Denkmal. - Fritz Rau (1930-2013) wächst in einfachen und nicht unkomplizierten Verhältnissen auf, dennoch hätte er eine große Karriere als Jurist vor sich gehabt. Er entscheidet sich dagegen, denn er hat eine andere Mission: Als Konzertpromoter und Tourneebegleiter bringt er Jazz, Blues, Soul und Rock auf die Bühnen der jungen BRD und der ganzen Welt.<--- bestellen