Freiwillige Deaktivierungen und Sperrungen von Konten machen Dienst vermehrt uninteressantTwitter führt spezielles Häkchen für Prominente und Marken ein dlfk-audio ) - Sein Vater war Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Ostberlin, Markus Pragal selbst besuchte als Westkind eine normale DDR-Grundschule. Indoktrination gab es schon in der zweiten Klasse, dennoch sind die Erinnerungen des Delmenhorster Lokalpolitikers weitgehend positiv. faz ) - Die Hacker stellten "Proben" der zuvor erbeuteten Daten ins Darknet. Darunter waren Namen, Passnummern und medizinische Befunde der 9,7 Millionen bei Medibank Versicherten. Medibank hatte sich geweigert, Lösegeld zu zahlen. faz ) - Das Bundeskriminalamt erfasst in einer neuen Studie die Verbrechen, die bisher in keiner Statistik auftauchen. Das ist überfällig - aber niemand soll behaupten, die Probleme seien nicht längst bekannt. -Ein Kommentar von Andreas Nefzger hei ) - In der Klimakrise sei nur noch der Kampf ums Überleben angesagt, schreibt Philipp Staab in einem Buch mit dem Titel "Anpassung". Doch woran sollen sich die Menschen anpassen - an Strukturen, die sie erst an den Abgrund geführt haben? hei ) - Der sowjetische Gründungsmythos vom "Sturm auf das Winterpalais" 1917 ist eine starke dramaturgische Verdichtung der Ereignisse. Putin beschwört heute lieber die nationale Einheit. Die Oktoberrevolution ist ihm suspekt. (Teil 2 und Schluss) faz ) - Die Denkfabrik Republik 21 will der schweigenden bürgerlichen Mitte eine Stimme geben. Auf ihrer ersten Konferenz warnt sie vor der zerstörerischen Kraft des identitären Extremismus.: Susanne von Ledebur und Heide Kloth übernehmen Programmleitung bm ) - Zum 1. Dezember 2022 übernehmen Susanne von Ledebur und Heide Kloth als Doppelspitze die Programmleitung bei Diogenes. Sie folgen auf Ursula Bergenthal, die den Verlag per Ende November 2022 auf eigenen Wunsch verlässt. 3sat-video ) - Die Themen der Sendung: Tanya Pyankovas Roman "Das Zeitalter der Roten Ameisen" über den Holodomor in der Ukraine, Dramaserie "SAFE" - Gespräch mit Regisseurin Caroline Link, Internationaler Hochhauspreis, Chattaffäre und Bob Dylan.+ Tanya Pyankovas Roman über den Holodomor in der Ukraine+ "SAFE" - Jugend und Therapie - Gespräch mit Caroline Link+ Internationaler Hochhauspreis+ Österreichs Chataffäre+ Bob Dylans "Die Philosophie des modernen Songs"<--- bestellen dlf ) Verlustängste prägen die Stimmung vor den Zwischenwahlen in den USA, beobachtet der Soziologe Andreas Reckwitz. In beiden großen politischen Lagern schwinde der Zukunftsoptimismus, zudem sei das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie brüchig. dlfk ) - Der Filmemacher Christian Bäucker hat seine alte Schule besucht. Für ihn war es ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Sein Dokumentarfilm "Heimatkunde" erzählt vom DDR-Schulsystem und wie es Generationen von Schülern abgerichtet hat. dlfk ) - "Blue" erzählt von Rassismus: Der Sohn eines schwarzen Polizisten wird ermordet. Jeanine Tesoris Werk sei handwerklich gut, doch Musik und Handlung vorhersehbar, sagt Kritiker Uwe Friedrich. Trotz des wichtigen Themas habe ihn keine Sekunde berührt. dlfk ) - Die Oper Lille überzeugt mit einer meisterhaften Inszenierung von Karlheinz Stockhausens "Freitag aus Licht". Die Koordination von Chor, Solisten und Live-Elektronik gelingt ausgezeichnet. Der Raumklang ist perfekt und der Kinderchor begeistert. dlfk ) - Rund zehn Prozent aller Häftlinge in Deutschland sitzen ein, weil sie eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlt haben. Die Kosten der Inhaftierung sind oft höher als der verursachte Schaden. Ein System, das sogar die Gefängnisverwaltungen kritisieren.