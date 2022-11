Hörtipps für Dienstag, 8. 11.22

TV-Tipps des Tages

Stewart Goodyear, Klavier; Cynthia Millar, Ondes Martenot; Leitung: Paavo JärviMessiaen: Turangalîla-Sinfonie(Aufnahme vom 13. und 14. Juni 2013 aus dem Großen Saal)Von Ulrich KriestDas Anthony Braxton Trio bei der Cologne JazzweekAufnahme vom 17.8.2022 bei der Cologne Jazzweek, WDR Funkhaus, Köln"Die Dirty Tricks der Demokratie" Wahlmanipulation in den USAVon Tom Schimmeck Regie: Martin ZylkaProduktion: WDR/SWR/Deutschlandfunk 2022ePhilMit dabei sind diesmal das Moritz von Oswald Trio, Maya Shenfeld, Beispiel (Jan Jelinek & Frank Bretschneider), Thomas Ankersmit, Rosaceae, Alva Noto, Kaitlyn Aurelia Smith und Hannah Peel. Im Elbphilharmonie Mixtape stellt Leif Gütschow das Programm vor."You'll never walk alone" Auf der Suche nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt Von Jochen Rack"Herzwäsche" Eine verhängnisvolle AffäreVon Martina Groß Regie: Giuseppe MaioTon: Jan Fraune Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021Jin, Jiyan Azadî - wie klingt die iranische Revolution?Seit dem Tod von Jîna Mahsa Amini in Teheran am 16. September gehen jeden Tag tausende Iranerinnen und Iraner auf die Straße. Sie kämpfen für mehr Freiheit und das Ende des repressiven Regimes, in dem Frauen unterdrückt werden. Auch mit Musik. Mit Diviam Hoffmann- Das System Total Anatomie eines Energiekonzerns | arte - 4 Königinnen Preußens mächtigste Frauen | rbb Fernsehen - Terror in Paris: Chronik einer Fahndung Frankreich 2022 | arte Wenn Nagetiere sich öffentlich bei Twitter verschwören hei ) - Mediensplitter (12): Für das Wort "Ratten" hat sich der Sender entschuldigt. Jetzt geht es nur noch gegen "Rassistisches oder Verschwörerisches". Gemeint ist wohl Verschwörungsmystik. Aber wo fängt die an - und wo endet gesundes Misstrauen zum Beispiel gegenüber Geheimdiensten? Von Claudia Wang