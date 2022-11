TV-Tipps für heute (4.11.)

Geburtsstunde eines Trios: Akkordeonist Vincent Peirani & JokersVincent Peirani, Federico Casagrande und Ziv Ravitz 2018 in HamburgJazzfest Berlin" Live aus dem Haus der Berliner Festspiele und dem A-TraneMit Musik von Immanuel Wilkins, Sven-Åke Johansson, Peter Brötzmann u.a.Die Münsteraner Band The BluesanovasAufnahme vom 20.5.2022 beim Bluesfest Eutin Mit Tim Schauen"Ein Freund, ein guter Freund" Derya Yıldırım & Grup ŞimşekAm Mikrofon: Anke Behlert"Das Geld der anderen" Ein EinkommensexperimentVon Philine Velhagen Regie: die Autorin Deutschlandfunk/NDR 2020Die Nachtigall oder Der grausame Sohn" v. Rosa von PraunheimRealisation: Rosa von Praunheim RIAS/BR 1986Der Jazzklavierstil, der aus dem Ragtime kommtJames P. Johnson, Willie "The Lion" Smith, Art Tatum und das Stride-Piano"Wiege des Regietheaters" Das Theater in Meiningen. Von Kirsten LieseKrautrockmuseum [spezial]: Echter KrautrockFrank Hilberg und Florian Zwißler im Gespräch- Die 30 schönsten Berliner U-Bahnhöfe | rbb Fernsehen - die nordstory Die Seebrücken von M-V - Die Majestäten der Ostsee | NDR Fernsehen - Das Netz - Spiel am Abgrund (5) Deutschland/Österreich 2022 | Das Erste - Zugemüllt Warum unsere Umwelt immer dreckiger wird | tagesschau24