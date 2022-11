Las Lloronas bei Glatt & Verkehrt 2022. Charmante "Klagefrauen" aus BrüsselJohan Dalene und das "BBC Symphony Orchestra" bei den PromsLeitung: Jordan de SouzaWerke von Bernstein, Walker, Barber und Tschaikowsky(Aufnahme vom 26. Juli aus der Royal Albert Hall)"Funkhauskonzert" Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk KulturErik Leuthäuser, Gesang & Wolfgang Köhler, KlavierRock 'n' Roll With Scatman Crothers. Mit Götz Alsmannhttps://www.ndr.de/kultur/sendungen/round_midnight/Bright-Lights-Der-Posaunist-Nils-Wogram-wird-50-Jahre-alt,sendung1302668.htmlBright Lights - Der deutsche Posaunist Nils Wogram wird 50 Jahre altPoet des Tanzes - Der Choreograf Marco Goecke. Mit Anno WilhelmHörtipp IIRomanischer Sommer 2022: Singer Pur & MonopassOxana Omelchuk / Luís Antunes Pena / Mark Polscher / Florian Zwißler: Improvisation für 4 Synthesizer"Die Geschichte des verlorenen Kindes" (2/5) von Elena FerranteKomposition: Ulrike Haage Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach BR 2022 UrsendungStay Close To Music - Mykki Blanco und ihre Freund:innen"I got HIV, can I still be famous?" Fragt Mykki Blanco im letzten Song ihres Albums "Stay Close To Music". Jónsi antwortet: "Carry On!" Der Sänger von Sigur Ros ist einer von vielen unerwartbaren Gäst:innen auf einem unerwartbaren Album, das die Bezeichnung Album auf unerwartbare Weise verdient, wie ein Fotoalbum, das die vielen Seiten, Stimmen, Stimmungen, Neigungen usw einer Person auf unerwartbare Weise sicht- & hörbar macht.Folk-Rebellen aus Puerto Rico, Bulgarien und La RéunionMit iLe, Grèn Sémé und Kottarashky and The Rain Dogs. Mit Anna-Bianca Krause