Radiotipps,3.11.22



Musiktipp III

21:05 Uhr SWR2 JetztMusik

Donaueschinger Musiktage 2022

Keren Motseri (Sopran); Ensemble Ascolta

Christian Winther Christensen: Children's Songs für Ensemble (2022) UA

Rozalie Hirs: artemis für Sopran und Ensemble (2022) UA

(Konzert vom 15. Oktober 2022 im Bartók-Saal der Donauhallen)





TV-Tipps des Tages

"Sonho Brasileiro" Pedro Martins und die hr-BigbandElektroakustische MusikWerke von Pomorin, Brümmer, Barlow, Fiebig, Golla, S. SistermannsKlangSpann 02_20"Virtuelles Selbst, digitale Welt" Der Komponist Alexander SchubertVon Rainer Nonnenmannmusikprotokoll 2022.Über Chaos und Ordnung mit Aleksandra Slyz. Shape Konzert Aleksandra Slyz"Everything tends towards chaos and order" von Aleksandra SlyzNeues von der Improvisierten Musik. Am Mikrofon: Karsten MützelfeldtSauerei (3+4/4)Teil 3: "Ist Biofleisch aRegie und Realisation: die Autor:innen Deutschlandfunk Kultur 2022 (Ursendung)"Astrud Gilberto" Die weibliche Stimme des ersten Bossa Nova. Mit Ortrun SchützDo you miss New Orleans? - Lu Watters und die Geburt des Dixieland dlfk ) - Romy Schneider plaudert über "Sissi", Willy Brandt über Privates und Henry Kissinger kommentiert die Kubakrise 1962. Drei von zahlreichen Originaltonaufnahmen, die nun in dem Gemeinschaftsprojekt von ARD und Deutschlandradio auf "Retro" zu finden sind.- Pride Spielfilm Großbritannien 2014 | arte - Das Netz - Spiel am Abgrund (1/8) Schweiz/Deutschland 2022 | Das Erste - Licht aus - Wie Kunstlicht die Natur verändert | 3sat - Kampf im Reinhardswald - Wie Energiewendegegner einen Windpark torpedieren | hr-fernsehen - Styx Spielfilm Deutschland/Österreich 2018 | WDR Fernsehen - F@ck this Job - Abenteuer im russischen Journalismus Ein FIlm von Vera Krichevskaya | hr-fernsehen