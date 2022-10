Programmiererin, Raumforscherin, Komponistin: Lula RomeroMit Mitte 20 überlegt sie sich Komponistin zu werden - und jetzt steht ihr Name auf dem Programm der Donaueschinger Musiktage. Ein Ritterschlag für Lula Romero. Die promovierte Komponistin, die erst Kunstgeschichte studiert hat, ist in (mindestens) zwei Welten zuhause: in der Kunst und in der Musik.Von Giganten - das Ensemble ö!Werke von Lindberg, Murail, Xenakis, Hosokawa, Yangö! Ensemble für Neue MusikKonzert vom 28. Mai 2022, Postremise ChurWhat's going on? - Features, Interviews und was die Szene (um-)treibtIsaiah Collier & The Chosen Few beim Deutschen Jazzfestival FrankfurtVerrückte Saitensprünge in Rudolstadt: Wild Strings Trio. Mit Babette Michel"Mit Kindern durch die Trennung" Die Erziehungswissenschaftlerin Ute Steffens unterstützt Eltern. Mit Bernd Lechler"1933 war ein schlimmes Jahr" Nach dem gleichnamigen Roman von John FanteÜbersetzung aus dem Amerikanischen: Alex CapusBearbeitung: Susanne Hoffmann Komposition Ralf HaarmannRegie: Anja Herrenbrück NDR 2018Laura Nyro - "Stone Soul Picnic"Goddess of Songwriting aus den 60ern und ihre inspirierte, eigene Melange aus Soul, Jazz, Gospel und Pop. Als Sängerin, Pianistin und Komponistin, die ihre musikalischen Vorstellungen gegen das vorherrschende Musikpatriarchat durchsetzte, gilt sie als emanzipatorische Vorreiterin. Am 18.10. wäre sie 75 geworden.freejazzblog on air. Live Jazz - Die Young?. Von Martin Schray und Julia NeupertJapanese EditionViel alte und auch aktuelle Musik wird in den letzten Jahren aus Japan wiederaufgelegt. Außerdem hatten Ryuichi Sakaomoto (70 Jahre) und Haruomi Hosono (75 Jahre) in diesem Jahr "runde" Geburtstage. Beide waren in den 70ern bei einer der bekanntesten Bands aus Japan, dem Yellow Magic Orchestra!TV-Tipps- Money Maker (1/4) Emre - Schnelles Geld mit der Bahn | Das Erste - Monsieur Killerstyle Spielfilm Frankreich 2018 (Le daim) | arte - The Balcony Movie Warschau vorm Balkon | MDR FERNSEHEN