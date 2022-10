ORF Radio-Symphonieorchester, Dirigentin: Elim Chan; Gidon Kremer, Violine.Werke von Mark Andre, Gubaidulina und Rachmaninow(aufgenommen am 14. Oktober im Großen Musikvereinssaal in Wien in 5.1 Surround Sound)."Groove für's Hirn" Die britische Math-Rock-Band Delta SleepAufnahme vom 30.5.2022 aus dem Bumann & Sohn, KölnMusiktipp III"Beschwörer der blauen Stunde" Der Tenorsaxofonist Stanley Turrentine"Blue Hour" (1960), "Dearly Beloved" (1961), "Joyride" (1965), "Sugar" (1970)Am Mikrofon: Karsten MützelfeldtRadionacht der Bücher - Live von der Frankfurter BuchmesseModeration: Catherine Mundt und Christoph Schröder"Hass gegen Liebe" Polens homo- und transfeindlicher KulturkampfVon Lukasz Tomaszewski Regie: Thomas WolfertzProduktion: WDR/Deutschlandfunk 2021What They Call UsHeute wieder mit Neuerscheinungen, u. a. von Fever Ray, Romare, Renegades Of Jazz und Steffi. Außerdem mit dabei, die neue Kompilation "Everything Merged Vol. 1" des Labels 3024, die junge, talentierte Produzent*innen featured."Für mich selbst" Das musikalische Universum des Anthony BurgessVon Richard Schroetter"Vorreiter, Nachzügler, Rückwärtsläufer" Wieso kommen Neutöner oft in veralteter Heimat an? Von Ulrich HolbeinEin Bericht über Vorreiter, Zurückgebliebene und Spätheimkehrer.