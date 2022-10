TV-Tipps

https://radiohoerer.info/die-radiotipps-fuer-den-18-10-2022/Musiktipp IAus dem Archiv - Charles Mingus 1972 in Stuttgart. Von Franziska BuhreMusiktipp II"Deadeye"Kit Downes: Orgel / Reinier Baas: Gitarre / Jonas Burgwinkel: SchlagzeugAufnahme vom 14.8.2022 bei der Cologne Jazzweek im Stadtgarten, KölnMusiktipp III"Psychedelic Jazz Grooves" Mit Manuela KrauseDie hypnotische Musik vom Spiritczualic Enhancement Center ist zutiefst psychedelisch, aber nicht im Sinne von Prog oder Indie. Das 18köpfige Kollektiv aus Berlin lässt sich eher zwischen Krautrock und Jazzfunk verorten.Musiktipp IVZwischen Miles Davis und der West Coast Get Down-Szene - der Saxofonist Kenny GarrettProjekt Cybersyn - Chiles kybernetischer Traum von Gerechtigkeit2 AudiosInfoVon Jakob Schmidt und Jannis Funk DLF/WDR 2020"Rätsel Finanzkapitalismus" Warum die Dauerkrise des Finanzsystems nicht offensichtlich wird. Von Markus MetzStumpwork, Bellevue & Apocalypse LoveDry Cleaning bieten mit "Stumpwork" den in demselben Setup wie das ebenso geniale Debütalbum aufgenommenen Albumnachfolger mit dem außergewöhnlichen Spoken Word-Gesangsstil von Florence Shaw zu innovativem New Wave-Post-Punk. Heiß tönt auch das dritte Album "Bellevue" von The Bobby Lees aus Woodstock, N.Y. mit exaltierter Gesangsperformance von Sängerin und Gitarristin Sam Quartin im Kontext von entlang Garagerock und Rock´N Roll mit angepunkten Blues-AnleihenKlein aber fein - Musikalische Miniaturen und ihr Platz in der Neuen MusikVon Karl LudwigRotgelber Honig, Sassafras & Mondschein - Keine Angst vor Laura Nyro mit Klaus Walter- Sommernachtsmord Fernsehfilm Österreich 2016 | 3sat - Impfen - Die ganze Geschichte Frankreich 2022 | arte - Sozialer Pflichtdienst - wie sinnvoll ist das? | tagesschau24 - nachtlinie Im Gespräch: Charlotte Knobloch | BR Fernsehen