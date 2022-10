Radio-Tipps, Montag. 17.10.22

TV-Tipps

Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio bei den INNtönen 2022Kulturzentrum "Das Haus", LudwigshafenEva Klesse Quartett feat. Wolfgang Muthspiel. Aufzeichnung vom 18.10.2021Giant Steps in Jazz Extended Version: Roy Haynes. Mit Karsten Mützelfeldt"Die Sopranistin Sarah Maria Sun" Mit Margarete ZanderDie Stimme der Straße - Christina Bacher ist Chefredakteurin vom "Draussenseiter", Deutschlands ältester Straßenzeitung"Die Geschichte der getrennten Wege" (3/4) von Elena FerranteAus dem Italienischen von Karin KriegerKomposition: Ulrike Haage Bearbeitung und Regie: Martin Heindel BR 2022 UrsendungJust Thunder - No LightningIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Massive Wagons, Corky Laing, Slipknot, Disturbed, Skid Row, Bush, OX, The Hu, Älteres von Joe Strummer & The Mescaleros, Kyles Tolone, David BowieStefan Parrisius im Gespräch mit Durs Grünbein, Lyrikermusikprotokoll 2022. Ensemble Modern (1)Legendäres Ensemble mit Neuem von Komponistinnen- Im Schatten von Roubaix Spielfilm Frankreich 2018 | arte - Der See der wilden Gänse Spielfilm China/Frankreich 2018 | arte Endlich Tacheles Deutschland 2020 | 3sat Der Rosengarten von Madame Vernet Spielfilm Frankreich 2020 (La fine Fleur) | MDR