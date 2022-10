Musiktipp I

Das RSO Wien beim ORF musikprotokoll 2022

ORF Radio-Symphonieorchester, Dirigentin: Yalda Zamani; Tanja Tetzlaff, Violoncello; Maria Radutu, Klavier; Hans-Kristian Kjos Sørensen, Schlagwerk; Shiva Feshareki, turntables.

Werke von Luna Alcalay, Margareta Ferek-Petric, Shiva Feshareki, Olga Neuwirth

(aufgenommen am 7. Oktober in der Helmut List Halle in Graz)

Musiktipp II

LIVE - Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt

Hanna-Elisabeth Müller, Sopran; Leitung: Constantinos Carydis

Werke von Pärt, Nielsen, Ravel, Perpessas (Übertragung aus dem Großen Saal)

Musiktipp III

20:05 Uhr Donaueschinger Musiktage - LIVE

"Eröffnungskonzert" Dolby Digital 5.1

SWR Symphonieorchester; SWR Experimentalstudio; SWR Big Band

Leitung: Pascal Rophé

Werke von RAGE Thormbones, Martin Schüttler, Agata Zubel, Thomas Meadowcroft

(Liveübertragung aus der Baar-Sporthalle Donaueschingen)

Musiktipp IV

"Blue Notes in vielen Farben" High And Lonesome - Erinnerungen an Jimmy Reed

Musiktipp V

"Kaija Saariahos Klangwelt" Zum 70. Geburtstag der finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Von Philipp Weismann

Hörtipp I

Der Serpent oder das Geheimnis der singenden Schlange

Es war Liebe auf den ersten Ton. Der Klang des barocken Musikinstruments berührte Stephan Berger so tief, dass der Multihandwerker sich entschloss, das Geheimnis der singenden Schlange zu lüften. Koste es, was es wolle.

Hörtipp II

"Utoopia" Die Frauen vom Meer

Von Julia Schulz Regie: die Autorin. Produktion: Deutschlandfunk/SWR 2022

Hörtipp III

Oktober 1995 / Oasis

Im Vorjahr hatten Oasis sich mit ihrem Debüt in die vorderste Reihe des Britpop aufgeschwungen, der Nachfolger "(What's The Story) Morning Glory?", veröffentlicht auf Creation Records am 2. Oktober 1995, sorgte vollends für den Superstar-Status der Gebrüder Gallagher und ihrem Ensemble aus Manchester.

Hörtipp IV

"Tell me something good, Stockhausen!" von wittmann/zeitblom

Komposition und Regie: wittmann/zeitblom NDR/DLF/BR 2020

Hörtipp V

"Komponierende Nullen und Einsen" Künstliche Intelligenz und ihr Platz in der Musik