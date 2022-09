teil nach oben brp ) - Das ist der Kurs, den Bertelsmann-CEO Thomas Rabe für das Unternehmen setzt. Das internationale Medienhaus hat sich für die kommenden Jahr ambitionierte Ziele gesetzt. Die formulierte Rabe im Rahmen des Management Meetings, an dem auch PRH-CEO Markus Dohle teilnahm: In vier Jahren will Rabe 24 Mrd Euro Umsatz generieren, 4 Mrd. Euro EBITDA und so ein Konzernergebnis von 2 Mrd Euro einfahren. Bis 2025 sollen 5 bis 7 Mrd. Euro investiert werden, um Bertelsmann auf das höhere Umsatz- und Ergebnisniveau zu führen. dlfk ) - Ana de Armas spielt Norma Jeane Baker alias Marilyn Monroe. Regisseur Andrew Dominik liefert mit seiner Verfilmung von Joyce Carol Oates' Roman "Blond" keine faktentreue Biografie, sondern gibt Bakers Schmerz in rauschhaften Bildern eine Bühne. dlfk ) - 2018 erregte der Fall Relotius Aufsehen. Der Spiegel-Autor hatte sich Teile seiner Geschichten ausgedacht. Bully Herbig war sofort klar, dass darin ein Filmstoff lauern könnte. Im Herbst 2022 feiert der Film Premiere. Herbig erzählt, wie es dazu kam.Euro-Banknoten und -Münzen: Im deutschsprachigen Raum wird noch vergleichsweise oft mit Bargeld bezahlt, doch das bargeldlose Zahlen gewinnt auch hier an Attraktivität. - Das Bargeld wird immer weniger: Ein- und Zweicentmünzen sollen in der EU abgeschafft werden, in Schweden zum Beispiel wird bereits zu 95 Prozent mit der Karte oder digital bezahlt. Wird das Das Bargeld schleichend abgeschafft? Das ist die Befürchtung des Journalisten und ehemaligen Brokers Brett Scott, der in seinem Buch "Cloudmoney. Cash, Karte oder Krypto: Warum die Abschaffung des Bargelds unsere Freiheit gefährdet" davor warnt. Er befürchtet ein "unvorstellbares Ausmaß an Überwachung und Datengewinnung". Denn jede Kartenzahlung hinterlässt Spuren. Paypal beispielsweise ist berechtigt, die gewonnenen Daten - so schreibt Scott - mit 600 Organisationen zu teilen. Brett Scott über den von ihm so genannten Krieg gegen das Bargeld und dessen Folgen.<--- bestellen Marlene Engelhorn wurde 2021 mit der Ansage bekannt, ihr Erbe, das sich in zweistelliger Millionen-Höhe bewegt, nicht für sich behalten zu wollen. Sie hat mit anderen Super-Reichen die Initiative "taxmenow" gegründet und setzt sich für eine gerechtere Verteilung von Geld ein. Jetzt hat Engelhorn ein Buch geschrieben: ein Essay mit dem schlichten Titel "Geld".<--- bestellen Ein Gericht in Simbabwe hat die vielfach preisgekrönte Autorin Tsitsi Dangarembga in allen Punkten schuldig gesprochen, wie ihr Ehemann, Olaf Koschke, bestätigte.<--- bestellen + ihre Werke bestellen dlfk-audio ) -zum Urteil gegen die Friedenspreisträgerin Tsitsi DangarembgaDörte Hansen begeistert ihre Leserschaft mit ihren Geschichten aus dem hohen Norden. "Altes Land" und "Mittagsstund" haben sie zur Bestseller-Autorin gemacht. Melancholisch schildert sie den Strukturwandel norddeutscher Landregionen. In "Zur See" geht es um verändertes Leben auf einer Nordseeinsel. Wir sprechen mit der Autorin und Mainzer Stadtschreiberin 2022 über ihren neuen Roman.<--- bestellen Raubgräber bedrohen das archäologische Erbe Bayerns. Wertvolle Objekte aus Metall, Rüstungsteile und Münzen: Hunderttausende archäologische Objekte sind in den vergangenen Jahrzehnten in Bayern von privaten Sammlern aus dem Boden gehoben worden. Eine deutschlandweit einmalige Gesetzeslage machte es möglich. Jetzt hat das bayerische Kabinett eine Änderung des Denkmalschutzgesetzes angekündigt. Doch: Wie hilfreich ist sie?"Gangsta's Paradise"-Rapper Coolio gestorbenund hat für viele Hip-Hop-Fans aus den 1990ern Kultstatus: Jetzt ist der US-in Los Angeles gestorben, wie sein langjähriger Manager und Freund Jarez Posey US-Medien mitteilte. Der Grammy-Preisträger wurde 59 Jahre alt. Coolio sei am Nachmittag im Haus eines Bekannten im Bad zusammengebrochen, sagte Posey dem Portal "TMZ.com", das als erstes den Tod gemeldet hatte. 3sat-video ) - Helga (Ulrike Willenbacher) trauert noch um ihre gescheiterte Beziehung, als der polnische Arbeiter Ryszard (Zbigniew Zamachowski) in ihr Leben tritt. Trotz Sprachbarriere und weitere Hürden kommen sich die beiden näher. Der Film "Da kommt noch was" von Mareille Klein ist jetzt im Kino.