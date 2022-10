TV-Tipps

Musiktipp I"Quick & Classy" mit dem hr-SinfonieorchesterTheo Plath, Fagott; hr-SinfonieorchesterLeitung: Christoph Koncz. Werke von Nino Rota und John Williams(Aufnahme vom 8. September aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt)Musiktipp IILieber Perotin als Mozart - Der Komponist Steve Reich. Von Michael RebhahnMusiktipp IIIKrumme Metren, elastischer Groove "Diego Piñera's Odd Wisdom"Donny McCaslin + Hans Glawischnig + Diego PiñeraAufnahme vom 26.6.2022 bei JazzBaltica, Timmendorfer StrandMusiktipp IVElbjazz 2022: Saskya und Omer Klein mit Sebastian StudnitzkyHörtipp IOs MutantesKein Name wird hierzulande mit dem Tropicalísmo so verbunden wie Os Mutantes. Die in Brasilien legendäre Band gilt als Pionierin der psychedelischen Rockmusik. Ihre Bedeutung geht aber weit über die Einführung der E-Gitarre in die brasilianische Poplandschaft hinaus: In dieser Sonderfolge spricht Moderator Pedro Crescenti über Protest, radikale Produktionsentscheidungen und den Einfluss von Os Mutantes auf das kommende Album seiner Band The Düsseldorf Düsterboys, "Duo Duo".Hörtipp IIMehr Freiheit mit weniger Autos - Katja Diehl kämpft für menschenzentrierte MobilitätMit Anno WilhelmHörtipp IIIKlima-Zonen (4): "Übers Wetter reden"Von Sonne und Regen in Zeiten der Klimakrise. Von Sabine RohlfHörtipp IVMetzmacher hört - John Cage. Von Friederike WesterhausHörtipp V"Die Kunst der Selbstverletzung" Mit Diviam Hoffmann- Himmelstal (1) Die Besucherin | ONE - Lula oder Bolsonaro, das Duell | arte - Wählen in Krisenzeiten - Eine Reise durch Niedersachsen | NDR