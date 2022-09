TV-Tipps

Musiktipp IGlamour und Interaktion - Der Saxofonist und Entertainer Alabaster de PlumeVon Frank SawatzkiMusiktipp II"Geste, Klang und Atem" Der Komponist Ondřej AdámekPorträtiert von Jim Igor KallenbergMusiktipp III"Die vielen Facetten musikalischer Kommunikation" Isabella Forciniti im Zeit-Ton PorträtMusiktipp IV"Bowing" - dem Geiger und Komponisten Jean-Luc Ponty zum 80. GeburtstagDie Musik von Jean-Luc Ponty ist Balsam in dieser Zeit, in der Grenzen schmerzlicher denn je spürbar sind, hat sich der Franzose doch von Anfang an und bis heute dem Jazz ohne konventionelle und geografische und technische Grenzen verschrieben.Hörtipp I"Die USA würden jahrelangen Krieg tolerieren"Renata Schmidtkunz im Gespräch mit dem US-amerikanischen Ökonomen Jeffrey SachsHörtipp IIhttps://www.deutschlandfunk.de/jazzfacts-100.htmlJazzFacts - Kopfhörer: Gast: Bassistin und Komponistin Hendrika EntzianAm Mikrofon: Florian Ross und Odilo ClausnitzerHörtipp IIIVote Fora Os Valentões! Por Toda Parte!Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022 haben die Menschen Brasiliens die Wahl, zwischen entweder Luis Inácio Lula da Silva, dem es schon einmal gelang, Präsident jener Nation zu sein, von 2003 bis 2011 und nun eine weitere Möglichkeit sich ihm bietet, dieses riesige Land zu regieren, oder Jair Messias Bolsonaro, einem lupenreinen Fan des Donald John Trump und ebenso in dessen Liga des eigentlich unwählbaren beheimatet.Hörtipp IVVor 50 Jahren erreichte der progressive Artrock seinen Zenit1972 war für die Popmusik ein stilistisch facettenreiches Jahr. Der Glam-Rock feierte Erfolge mit Plattenveröffentlichungen von T. Rex, Gary Glitter, The Sweet, Slade, Roxy Music und David Bowie in seiner Ziggy-Stardust-Phase. Die ersten Highlights des Jazzrock markierten Alben von Weather Report, Return To Forever und Frank Zappas "Grand Wazoo".Hörtipp V"Ruhan" - Hibo Elmi mit Nihiloxica bei der Monheim TriennaleMit Ilka Geyer- Sisis Erben - Die Kinder der Kaiserin Elisabeth Deutschland 2022 | arte - Hinter dem Abgrund - Leben in der Lausitz (1/4) | MDR - Die Zukunft der Atomenergie | ARD alpha - Sisi - Die Getriebene Österreich 2019 | arte - Österreich am Eisernen Vorhang (1/2) Das Ende der Welt | 3sat - Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 Aufzeichnung aus dem Gewandhaus Leipzig | MDR - Die schwarzen Schmetterlinge (6/6) Frankreich 2021 (Les papillons noir) | arte