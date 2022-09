TV-Tipps

Musiktipp I"Geerdete Vagabundin" Die Cellistin Judith Hamann. Von Franziska BuhreMusiktipp IIJack deJohnette zum 80. Geburtstag. Mit Niklas WandtMusiktipp IIIWhat's going on? - Features, Interviews und was die Szene (um-)treibtDas Ingrid Laubrock Quartet gastiert beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt 2022Musiktipp IVKenny Barron und die hohe Kunst der KonversationHörtipp IWohl kaum ein Jahrzehnt war musikalisch so vielseitig wie die 1970er-Jahre: Punk und Funk, Avantgarde und Disco, Reggae und Progrock. Doch es ist vor allem der geschmeidige AM Pop, der sich in aktuellen Variationen in dieser Golden-Glades-Ausgabe wiederfindet.Hörtipp II"Miami Punk: The Complete DLC (1/3)"Abenteuer 1: Die Olivegrünen MakrelenHörspiel-Spiel von Juan S. Guse Komposition: Nikolai von SallwitzArtwork: Sebastian Stamm Regie: Iris Drögekamp NDR/SWR 2022, URSENDUNGHörtipp III"Idylle" Von Josef Maria SchäfersRegie: Giuseppe Maio, Stella LunckeTon und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie KleesattelProduktion: Deutschlandfunk Kultur / WDR 2019Hörtipp IV"Sascha, Edwin, Miles und so"Einiges an neuer Musik gibt es diesmal in der Tiefenschärfe, unter anderem von Sascha Funke, Edwin Rosen, Nosaj Thing und dem amerikanischen Rapper J.I.D. Und das großartige, sehr sehr lustige Konzert von Dope Lemon in Düsseldorf findet auch Erwähnung.- Check out Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste - Madame Marguerite oder Die Kunst der schiefen Töne Spielfilm Belgien | arte - Grenzerfahrung Russland - Das Baltikum und sein unheimlicher Nachbar | 3sat