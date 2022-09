TV-Tipps

Musiktipp I"John Cage revisited"Eine musikalische Umkreisung der Legende John Cage.Musiktipp IINext generation: Der Schweizer Cellist Zoltán Despond in LuzernWerke von Beethoven, Schumann, Boulanger, Hindemith, ProkofjewZoltán Despond, Violoncello; Vesselin Stanev, KlavierKonzert vom 18. August 2022, Lukaskirche Luzern (Lucerne Festival)Musiktipp III"Im eigenen Tempo, in besonderen Farben" Die Musik des israelischen Komponisten Tzvi Avni (nachträglich zu seinem 95. Geburtstag am 2.September)Musiktipp IV"Der Herr des Riesenrades" Zum 60. Geburtstag von Christian MuthspielVon Michael RüsenbergHörtipp I"Endzeit-Sonaten" Hubert Stuppners ironischer Blick zurückvon Florian NeunerHörtipp II"Paradise Garage" Die DJ-Legende Larry LevanVon: Steffen Irlinger Regie: Thomas WolfertzTon: Olaf Dettinger Produktion: WDR 2006Hörtipp IIIKosmos um First BeigeFirst Beige aus Brisbane sind eine dieser jungen Bands, die mit ihren organischen Grooves verzaubern. Die gibt es nicht nur auf ihrem Debütalbum "Doplar" zu hören, auch die zahlreichen Singles und Kollaborationen der letzten Jahre kommen frisch und groovy daher.Hörtipp IVKlangspuren 2022. "Aesthetics of Collapse" von Manu Mayr für 5K HD.Arbeiten mit dem Kollaps. 5K HD mit einer Uraufführung von Manu Mayr bei den Klangspuren- scobel - Das Alzheimer-Rätsel | 3sat - Die schwarzen Schmetterlinge (1/6) | arte artour Das Kulturmagazin des MDR | MDR Egon Madsen - Joker der Tanzwelt | SWR