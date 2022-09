Lesart

(dlfk-audio) - Gespräch mit Wiebke Porombka<--- bestellen bm ) -- Fatma Aydemir: Dschinns (Carl Hanser)- Kristine Bilkau: Nebenan (Luchterhand)- Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter (Kiepenheuer & Witsch)- Jan Faktor: Trottel (Kiepenheuer & Witsch)- Kim de l'Horizon: Blutbuch (DuMont)- Eckhart Nickel: Spitzweg (Piper) bm ) - Umgeblättert heute: "Ein großartiger Liebes-, Migrations- und Coming-of-Age-Roman dlfk-audio ) - Rezensiert von Katharina Borchardt<---- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer<--- bestellen (dlfk-audio) - Von Julia Eikmann<--- bestellen dlfk-audio ) - Das Cover zeigt eine Tuschezeichnung einer Reihenhaussiedlung. Im einzigen erleuchteten Fenster sieht man einen Mann am Klavier sitzen. Darüber Buchtitel und die Namen der Autorin und Zeichnerin.Sarah Ellis, Nancy Vo: "So Glenn wie möglich. Das Leben des Pianisten Glenn Gould"Wunderkind und Superstar - Rezensiert von Sylvia Schwab<--- bestellen Frauen verändern die Welt - doch niemand weiß es dlfk-audio ) - Gespräch mit Vera Weidenbach<--- bestellen bm ) - über die Bedrohung unabhängiger Verlage angesichts der aktuellen Krisen: - "Wie soll man davon einen Verlag durchbringen?"<--- bestellen bb ) - In einem Spiegel-Artikel attestiert der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Johannes Tuchel der Autorin Rebecca Donner fehlerhafte Quellenarbeit in der Biografie über ihre Urgroßtante, die amerikanische Widerstandskämpferin Mildred Harnack. Zwar sei sie eine sehr wichtige Person der Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" gewesen, ihre Rolle für den Deutschen Widerstand sollte jedoch nicht überhöht werden. Donners deutscher Verleger Gunnar Cynybulk (Kanon) verteidigt seine Autorin in einer Stellungnahme.<--- bestellen fk ) - Der in Prag geborene Emil Juliš arbeitete als Konditor, Buchhalter und Stahlwerker. Von 1953 an schrieb er, 1961 vor allem experimentelle Poesie. 1970, nach innerparteilichen 'Säuberungen' wurde im Dezember neben anderen Medienverbänden der tschechoslowakische Schriftstellerverband aufgelöst. Emil Juliš erhielt Publikationsverbot. 15 Jahre nach seinem Tod erscheint eine Auswahl seiner Gedichte auf Deutsch. Volker Strebel stellt sie vor.<--- bestellen "Keine Absicht, in Rente zu gehen" sp ) - Nach seinem 50. Film wolle Woody Allen Bücher schreiben statt Filme drehen - das berichtete eine spanische Zeitung am Wochenende. Jetzt lässt der Regisseur die Rückzugsaussagen widerrufen. nzz ) - Als sich ein Autor und eine Journalistin vor der Kamera äussern, meinen sie, in einer Doku über die Spannungen zwischen Ost- und Westdeutschland mitzumachen. Am Schluss steht Uwe Tellkamp im Zentrum des Filmes. Der Regisseur bestreitet, die Beteiligten auf eine falsche Fährte geführt zu haben ... Als sich ein Autor und eine Journalistin vor der Kamera äussern, meinen sie, in einer Doku über die Spannungen zwischen Ost- und Westdeutschland mitzumachen. Am Schluss steht Uwe Tellkamp im Zentrum des Filmes. Der Regisseur bestreitet, die Beteiligten auf eine falsche Fährte geführt zu haben. faz ) - Zwei starke Frauen und ein schwacher Mann: Was sagt uns Françoise Sagans Skandalroman "Bonjour tristesse" heute? Ein Hörspiel gibt die Antwort. Von Kira Kramer