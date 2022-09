Heute in Radio+TV

Radio-Tipps, Freitag, 16.9.22

TV-Tipps

Musiktipp IJohn Scofield und Dave Holland 2021 in TampereZwei Jazz-Veteranen in Duo-LauneMusiktipp II"Musikfest Berlin" Live aus der Philharmonie BerlinWerke von Xenakis, Zimmermann, DallapiccolaRundfunkchor Berlin; Berliner PhilharmonikerLeitung: Kirill PetrenkoMusiktipp III"Musik muss sich bewegen" Die estnische Folkband Trad.Attack!Aufnahme vom 8.7.2022 beim Rudolstadt FestivalAm Mikrofon: Babette MichelMusiktipp IV"Le violon électrique" Dem französischen Geiger Jean-Luc Ponty zum AchtzigstenAm Mikrofon: Karsten MützelfeldtHörtipp I"Der Fall Padura" Ein kubanischer Autor und die Zwänge des RegimesVon Peter B. Schumann Regie: Philippe BrühlProduktion: Deutschlandfunk 2022Hörtipp II"Olessja" von Alexander I. KuprinMit Gudrun Ritter, Martin Seifert, Milena Schedle und Janek MaudrichBearbeitung und Regie: Franziska WenningDeutschlandfunk/HfS Ernst Busch Berlin 2020Hörtipp IIIHipHop History 2007The Good Nightz mit einem weiteren Jahrgang der HipHop History: Heute stehen die besten und wichtigsten Alben des Jahres 2007 im Fokus.Hörtipp IV"Imani" Auszug aus dem gleichnamigen Roman von Mia CoutoAus dem Portugiesischen von Karin von Schweder-SchreinerGelesen von Nico Holonics Unionsverlag Zürich (Produktion: MDR 2021)-Der Fall Wilhelm Reich Fernsehfilm Deutschland/Österreich 2012 | 3sat - Mel Gibson: Vergöttert und verteufelt Belgien 2022 | arte - Das Jerico Projekt Spielfilm USA/Großbritannien 2015 (Criminal) | 3sat - Boy 7 Spielfilm Deutschland 2014 | ONE