Radiotipps

TV-Tipps

Musiktipp IJörg Schippa & UnbedingT beim Jazzfestival Leibnitz 2021Musiktipp IILive: Musikfest Berlin: Charles Mingus' "Epitaph"Bigband der Deutschen Oper Berlin, Randy Becker, Trompeteund weitere Gäste Titus Engel, LeitungMusiktipp III"Pop-Kultur Berlin" Isolation BerlinKesselhaus der KulturbrauereiAufzeichnung vom 25.08.2022Musiktipp IVGiant Steps in Jazz Extended Version: Abdullah IbrahimMit Karsten MützelfeldtMusiktipp VKlangspuren 2022. Britisches Riot Ensemble ist Ensemble in ResidenceModularer Klangkörper aus London in TirolHörtipp IHommage an Holger BiegeHörtipp II"Väter. Helden ..." von R. Borowczak-Nasseri/Johanna RubinrothRegie: Robert Schoen RBB 2017Hörtipp IIIMore Songs about Scham und Angst"Oh Gott, ich glaube, ich eigne mich schlecht als Lebensberater, das machen schon zu viele andere Musiker*innen. Ich habe Songs über Scham und Angst komponiert, aber ich empfinde immer noch viel von beidem, ich bin lange noch nicht am Ende meines Wegs.Hörtipp IVFuneral FlowersIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Dead Daisies, Muse, Royal Republic, H.E.A.T., Nickelback, Ayron Jones, Ozzy Osbourne, Pierce The Veil, Sueco, Røry & The Loveless, Whosroman, Deine Cousine, L.A.B.Hörtipp VIn memoriam Fritz Pleitgen, JournalistAchim Bogdahn im Gespräch mit Fritz Pleitgen, Journalist- Die Blumen von gestern Spielfilm Deutschland 2016 | ONE Der Documenta Skandal | Das Erste - Meine Zeit mit Cézanne Spielfilm Belgien/Frankreich 2016 (Cézanne et moi) | MDR - Geheimnisvolle Orte Die Maginot-Linie | Das Erste