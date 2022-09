TV-Tipps

Musiktipp IMarina Viotti, Schweizer MusikpreisträgerinWerke von Dutilleux, Chausson, RavelOrchestre de la Suisse Romande; Bertrand de Billy, LeitungMarina Viotti, MezzosopranKonzert vom 4. Mai 2022, Victoria Hall, GenèveMusiktipp II"Sei ein musikalischer Schwamm!" Ein Porträt des Pianisten Gerald ClaytonVon Karsten MützelfeldtMusiktipp III"Gong-Studien" Die Zusammenstellung "Exploring Gong Culture in Southeast Asia".Musiktipp IVDie Cellistin und Komponistin Tomeka Reid. Von Niklas WandtHörtipp I"Lou Reed in Offenbach" Von Oliver Augst, Françoise Cactus und Brezel GöringRegie: Oliver Augst Komposition: Oliver Augst, Brezel GöringTon und Technik: Thomas Rombach und Melanie Inden HR/ WDR 2020Hörtipp IIMithu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin. Im Gespräch mit Rosemarie TucheltHörtipp IIIVor 50 Jahren erreichte der progressive Artrock seinen Zenit1972 war für die Popmusik ein stilistisch facettenreiches Jahr. Der Glam-Rock feierte Erfolge mit Plattenveröffentlichungen von T. Rex, Gary Glitter, The Sweet, Slade, Roxy Music und David Bowie in seiner Ziggy-Stardust-Phase. Die ersten Highlights des Jazzrock markierten Alben von Weather Report, Return To Forever und Frank Zappas "Grand Wazoo".Hörtipp IV"Die Rückkehr" Auszug aus dem gleichnamigen Roman von Dulce Maria CardosoAus dem Portugiesischen von Steven UhlyGelesen von Nico Holonics Secession Verlag für Literatur 2021 (Produktion: MDR 2021)- Lauchhammer - Tod in der Lausitz | arte - Sozialer Pflichtdienst - wie sinnvoll ist das? | hr-fernsehen - Lady Macbeth Spielfilm Großbritannien 2016 | WDR