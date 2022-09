TV-Tipps

Musiktipp IWiener Philharmoniker, Dirigent: Esa-Pekka Salonen; Yuja Wang, Klavier.Werke von Richard Wagner und Olivier Messiaen(aufgenommen am 26. August im Großes Festspielhaus Salzburg in 5.1 Surround Sound)Musiktipp IILars Danielsson am Festival da Jazz St. Moritz 2022Musiktipp III"Musikfest Berlin" Philharmonie BerlinWerke von Ligeti, Willem Pijper, MahlerRotterdams Philharmonisch Orkest; Leitung: Lahav ShaniAufzeichnung vom 04.09.2022Musiktipp IV"Jazzfest Berlin 2021" Das Sylvie Courvoisier TrioAufnahme vom 7.11.2021 aus der Silent Green Kuppelhalle, BerlinHörtipp IUnity, wie Musik vereint - mit Anna Zurek und Lilia GlossnerAnna Zurek und Lilia Glossner gehen in die elfte Klasse und sprechen in der heutigen Ausgabe der Radioschule bei Teenage Kicks darüber, wie Musik Menschen zusammenbringt. Wann hat Musik das Potential, Menschen zu vereinen?Hörtipp IIKlima-Zonen (2): "Ändert sich das Wetter oder bleibt's wie es ist?"Das Wetter und die Zukunft. Von Andreas AmmerHörtipp III"Einer von Tausenden oder Der Denkzettel" Von Marie Luise KaschnitzRegie: Raoul Wolfgang SchnellTon und Technik: Karl-Heinz Stoll und Beate Böhler Produktion: SDR 1987Hörtipp IV"F E - M A L E B R A I N" Das Gehirn und sein GeschlechtVon Elisabeth Weilenmann Regie: die AutorinTon und Technik: Alexander Brennecke und Manuel RadingerProduktion: Deutschlandfunk Kultur und ORF 2022 (Ursendung)- Alles finster (1/6) Österreich/Deutschland 2022 | BR Fernsehen Solo für Weiss - Die Wahrheit hat viele Gesichter (2/2) Fernsehfilm Deutschland 2016 | 3sat Zölibat - Der katholische Leidensweg Frankreich 2021 | arte - Buddhismus: Missbrauch im Namen der Erleuchtung Frankreich 2022 | arte - Das Beste der Pfanne 2022 Der Saarland Kabarett Contest | SWR Fernsehen BW