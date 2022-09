gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TV-Tipps

Musiktipp IAlles zählt - alles ist verbunden: die Komponistin Liza LimDie Verbindung von Natur und Kultur, ökologische Zusammenhänge, kollaborative und transkulturelle Praktiken: das sind Grundthemen, die sich durch das gesamte Schaffen von Liza Lim ziehen.Musiktipp IIKonvent der Heiligen Agnes von Böhmen, PragWerke von u.a. Emanuel Bach, Friedemann Bach, Mysliveček, KoželuchRoman Patočka, Violine; Prager Radio-SymphonieorchesterLeitung: Václav LuksAufzeichnung vom 08.09.2022Musiktipp IIIVerweile doch - Tyshawn Sorey und das LFCO am Lucerne FestivalWerke von Tyshawn SoreyLucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO)Tyshawn Sorey, Leitung und SchlagzeugKonzert vom 28. August 2022, Luzerner Saal, KKL (Lucerne Festival)Musiktipp IVMyra Melford - For The Love Of Fire And WaterVon Wolf KampmannHörtipp IDie Nachhaltigkeit unserer Urahnen - Die Historikerin Annette Kehnel über Zukunftsideen aus der Vergangenheit. Mit Bernd LechlerHörtipp IIhttps://www.byte.fm/sendungen/hidden-tracks/2022-09-14/22/spiralen-der-erinnerung/Spiralen der ErinnerungGeleitet von einem Song von Hildegard Knef (Wievel Menschen waren glücklich, daß du gelebt?), gehts heute ins Jahr 1990 mit George Michael sowie Primal Scream. Die Spirale dreht sich aber immer wieder zurück auf The Rolling Stones der Jahre 1968/69.Hörtipp III"Irmi, geboren 1923" Von Annedore BauerRegie: Katharina Bihler und die AutorinKomposition: Stefan ScheibTon: Andrei Cucu, Stefan Scheib und Katharina BihlerProduktion: Deutschlandfunk Kultur / Studio für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin / Liquid Penguin Ensemble 2022 (Ursendung)Hörtipp IVMartina Gedeck, Schauspielerin. Im Gespräch mit Andrea BurtzHörtipp VBodies Of WaterEin Gewässer (Engl. "body of water") kann viele Formen annehmen: Seen, Flüsse, Meere, Ozeane - 71 % der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt.Wir blicken heute auf die musikalische Kraft des fluiden Elements, hören HAAi und ihre "Bodies Of Water", erkunden mit Livia Rita als "Magic Fish" den Ozean, forschen mit Jamila Woods nach einem Black Atlantis und retten uns mit Stella Donnelly vor der Flut.- Agatha Christies Poirot Die Augen des chinesischen Gottes | ONE - Borga Spielfilm Deutschland 2020 | arte 22:00 Uhr - Tod und Spiele - München '72 (3/4) Zugriff | BR Fernsehen22:25 Uhr - West of Liberty (1/6) Deutschland/Schweden/Marokko 2019 | 3sat