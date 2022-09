TV-Tipps

Musiktipp IFergus McCreadie Trio beim INNtöne-Tastenfestival 2022Österreich-Debüt eines schottischen Pianisten-VirtuosenMusiktipp II"Rudolstadt-Festival" Konzertbühne Heinepark: Shirley Davis and The SilverbacksAufzeichnung vom 09.07.2022Musiktipp IIIa cappella Festival Leipzig 2022"amarcord" Mit Vokalwerken von Charles Ives, Samuel Barber, John Cage, Vanessa Lann, u.v.m.Aufnahme vom 22.4.2022 aus der Michaeliskirche, LeipzigMusiktipp IVDer Alchimist - Zum 15. Todestag Joe Zawinuls. Von Thomas HaakHörtipp I2700 Kilometer auf dem "Weg der Freundschaft" von Eisenach nach Budapest - Die Schriftstellerin Rebecca Maria SalentinMit Frauke OppenbergHörtipp II"Vergessene Komponisten" Das Ben-Haim Forschungszentrum der Hochschule für Musik und Theater München Von Katalin FischerHörtipp IIIEdgar Reitz, Regisseur Im Gespräch mit Barbara Renno(Exklusiv für die ARD - anlässlich seines 90. Geburtstag am 1. November 2022)Hörtipp IV"Der Pfeil Gottes" Auszug aus dem gleichnamigen RomanVon Chinua Achebe Gelesen von Hans PaetschVerlag F.A. Brockhaus, Wiesbaden, 1965 (Produktion: NDR 1980)- Naturwunder Gemüsegarten - Die große Welt der kleinen Tiere | Das Ers Auf der Kugel stand kein Name Spielfilm USA 1959 (No Name on the Bullet) | arte Boy 7 Spielfilm Deutschland 2014 | ONE - #Female Pleasure - Fünf Kulturen, fünf Frauen, eine Geschichte Schweiz 2018 | 3sat