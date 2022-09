TV-Tipps

Gratulation

Musiktipp IThomas Adès, ein begnadeter UniversalmusikerThomas Adès ist nicht nur einer der erfolgreichsten und meistgespielten Komponisten unserer Zeit,sondern auch ein überaus energetischer Dirigent und virtuoser Pianist.Musiktipp IITheater im Delphi, BerlinWerke von Britten, Schönberg, Martinů, Weill, Simons, PorterIna Kancheva, Sopran; clair-obscur SaxophonquartettAufzeichnung vom 05.09.2022Musiktipp IIICat's cradle - Liza Lim, Tyshawn Sorey und das JACK QuartetUrauführungen von Liza Lim und Tyshawn SoreyJACK Quartet; Tyshawn Sorey, SchlagzeugKonzert vom 14. August 2022, KKL, Luzerner Saal (Lucerne Festival)Hörtipp IZu Besuch im blauen GartenIn der ersten Stunde der heutigen Ausgabe werden wir Gwilym Gold einen Besuch abstatten. In seinem "Blue Garden" lässt es sich wunderbar entspannen, denn der Londoner Musiker zeigt auf seinem zweiten Solowerk abermals, dass seine Stärke in der Zurückhaltung liegt: die klaren Arrangements sind minimal ausgelegt, entsprechen dem Ruhepuls und sind von einer Intimität, die zuweilen an Arthur Russell erinnert.Hörtipp IIMetropol NightsDas Berliner Label Priv4te Records hat gerade das Album "Metropol Nights" von RSF veröffentlicht. Es gibt Eindrücke und Musik von diesem Album sowie ein Interview mit RSF (aka Kinky Roland). Zu hören sind z. B. Boy George, Marian Gold (Alphaville) sowie Andy Bell (Erasure).Hörtipp III"Hanns Eisler 1898−1962 Hollywood Elegien" Von Schorsch KamerunKomposition: Hanns Eisler, Felix Kubin, Schorsch Kamerun, Moritz GagernMusiker: Ulrike Mayer, Nora Krahl, Harald Hufnagel, Susanne Roggendorf, Isabel TaurelRealisation und Ton: Schorsch Kamerun Produktion: WDR 2003Hörtipp IVGato, Yussef, Jonathan und WesEiniges an wiederentdecktem Zeug steckt diesmal in der Tiefenschärfe. Unter anderem Wes Montgomery und Gato Barbieri, aber durchaus auch neue, spannende Sachen von Yussef Dayes und Jonathan Kaspar.- The Bletchley Circle (1) Cracking A Killer's Code - Part 1 | ONE - Tatort: Hart an der Grenze Fernsehfilm Deutschland 2008 | SWR Fernsehen BW - Ausgerechnet - Lieferdienste mit Daniel Aßmann | WDR Fernsehen - Tod und Spiele - München '72 (1/4) Countdown | BR Fernsehen - Das Trauerspiel der Kölner Oper - Ein Sanierungs-Desaster | WDR Fernsehen Nachspiel | WDR Fernsehen mono ) - Seine Filme nähren sich aus der Liebe zu anderen Filmen, sein Schatz an Referenzen ist eindrucksvoll. Heute feiert der Geschichtenerzähler Dominik Graf seinen 70. GeburtstagA Mixtape from People Like Us radio ) - Eiswagen, Kricketspiele und aufblasbare Kajaks. Den ganzen Sommer über haben wir die Welt da draußen erkundet. Die Hörerinnen und Hörer schickten uns ihre selbstgemachten Feldaufnahmen, die die Klänge des Sommers einfangen. dlfk-audio ) - Gespräch mit Carsten Brosda pt ) - Die Intendantenkrise im RBB zeigt vor allem, dass zumindest Teile von Politik und öffentlich-rechtlichen Medien den "inneren Kompass" für ihre Rolle in der Gesellschaft verloren haben. Dreierlei muss ein neuer Intendant, eine neue Intendantin mitbringen: Erstens: unangefochtene moralische Integrität. Zweitens: Journalistische Brillanz und damit kritische Distanz zur Berlin/Brandenburger Politik. Drittens: Managerwissen. Intervention von Max Thomas Mehr