TV-Tipps

Musiktipp IStatement mit Musik: Das ukrainische Jugendorchester in LuzernWerke von Zoltan Havrylovych Almashi, Vitaliy Hubarenko und MozartYouth Symphony Orchestra of Ukraine; Oksana Lyniv, Leitung; Andrii Murza, ViolineKonzert vom 8. August 2022, KKL Luzern (Lucerne Festival)Musiktipp IIBeethovenfest (Eröffnun)Werke von Andriessen, Ligeti, BeethovenAnna-Lena Elbert (Sopran); Budapest Festival Orchestra; Leitung: Iván Fischer(Aufnahme vom 26. August 2022 in der Oper, Bonn)Musiktipp IIILyrischer Jazz-Punk: Der dänische Gitarrist Teis Semey Von Anja BuchmannHörtipp IThe Sound of the City Heute: München Mit Ralf SummerHörtipp IIEmotional aufgeladenes Berichts-Gebiet - Karin Senz informiert aus IstanbulMit Frauke OppenbergHörtipp III"Spaceman '85" Weltraumdokumentarmusik Von Ammer & ConsoleRegie: Andreas Ammer und Martin GretschmannMusik: Console Ton: Mario Thaler WDR / RB 2005Hörtipp IVArtacts. Internationale Klangwelten aus TirolHighlights vom Festival Artacts St. Johann 2022 (Teil 1)Hörtipp V"Kontrabassistinnen im Jazz" Von Julia Neupert- Lauchhammer - Tod in der Lausitz (1/6) Tückische Erde | arte - Jimi Hendrix "Hear My Train A Comin'" USA 2013 | arte Mord, Mord, Sozialismus Auf der Spur der Serientäter des Ostens | arte Everything will be OK Spielfilm Frankreich 2021 (Everything will be OK) | arte zeit ) - Sie hat die ARD in einen Skandal-Strudel gezogen: Jetzt spricht die geschasste RBB-Chefin Patricia Schlesinger über ihre Schuld, die Sache mit dem Massagesessel und über angebliche Verräter in ihren Reihen.