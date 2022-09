Heute in Radio+TV

Musiktipp I"Musikfest Berlin" Philharmonie BerlinWerke von Wolfgang Rihm Franz SchubertThe Cleveland Orchestra; Leitung: Franz Welser-MöstAufzeichnung vom 03.09.2022Musiktipp II"JazzBaltica 2022"NDR Bigband Geir Lysne (conductor) (Aufnahme vom 25. Juni 2022, Timmendorfer Strand)Marialy Pacheco & Omar Sosa (Aufnahme vom 25. Juni 2022, Timmendorfer Strand)Diego Piñera & Hans Glawischnig & Donny McCaslin (Aufnahme vom 26. Juni 2022, Timmendorfer Strand)Musiktipp III

21:00 Uhr SRF 2 Jazz Collection Martial Solal - Der französische Riese des Jazz-PianosVon Solo-Piano bis Big Band hat Martial Solal eine nationale und gleichzeitig unverkennbar eigene Handschrift entwickelt.Musiktipp IV"Vertrackte Grooves" Oliver Steidles Killing PopesAufnahme vom 4.11.2021 beim Jazzfest BerlinAm Mikrofon: Thomas LoewnerHörtipp IWir 59er - Pascale Hugues und ihre übersehene GenerationMit Bernd LechlerHörtipp IIKlima-Zonen (1): "Wie aber Liebes?" Hölderlin und der KlimawandelVon Jan SnelaHörtipp III"Hiobs Verstummen" Von Christoph Korn nach dem Buch HiobKomposition und Regie: der AutorTon und Technik: Tanja Hiesch und Christian EickhoffProduktion: SWR 2021Hörtipp IV"Denkfabrik 2022" Traumjob oder Armutsfalle?Vom Risiko, die Musik zum Beruf zu machenAufzeichnung vom 10.6.2022 im Deutschlandfunk, Köln- Das große Kleinkunstfestival 2022 Live aus dem Berliner Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse" | rbb - The Sister: Vergraben (1) Großbritannien 2020 (The Sister) | ONE - Hass im Netz - Unterwegs mit Strafverfolgern ARD alpha dlfk-audio ) - Der Pianist und Dirigent Lars Vogt ist tot. Wie seine Familie mitgeteilt hat, ist er nach schwerer Krankheit wenige Tage vor seinem 52. Geburtstag gestorben. dlfk-audio ) - Goetz Steeger