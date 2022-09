Kinderbuchtipps

Musiktipp IHermeto Pascoal & Grupo bei den INNtönen 2022Legendärer Paradiesvogel der brasilianischen MusikMusiktipp II"Birdland Jazz Club" Neuburg an der DonauLouise Jallu: Bandoneon / Grégoire Letouvet: Piano, Fender Rhodes / Karsten Hochapfel: Gitarre / Cello / Alexandre Perrot: BassAufzeichnung vom 19.11.2021Musiktipp IIIWerke von Wolfgang Amadeus MozartArabella Steinbacher, Violine; Dresdner PhilharmonieMarek Janowski, DirigentAufnahme vom 26.11.2021 aus dem Kulturpalast DresdenMusiktipp IVInspiration Ornette - Joachim Kühns Hommage an Ornette ColemanVon Bert NoglikHörtipp IAbenteuer durch fantastische Welten - Der Jugendbuchautor Thomas ThiemeyerMit Fabian ElsäßerHörtipp IIDie Rache der She-Punks - Vivien Goldman spricht, singt, kompiliertIm September geht Vivien Goldman mit ihrem Buch auf Tour, am 15. September werde ich mit ihr in der Frankfurter Brotfabrik sprechen. Und Musik spielen. Denn soeben ist das Doppelalbum zum Buch erschienen: "Revenge Of The She-Punks - A Compilation Inspired by the Book by Vivien Goldman".Hörtipp IIIRat BeatIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von DMA's, The Wombats, The Struts, The Damned, Beach Rats, Anti-Flag, Massive Wagons, Billy Idol, Panic! At The Disco, Pixies, The Hu, Gong, Älteres von Dweezil Zappa (wg. seines 53. Geburtstages), The Damned, Black Stone Cherry.Hörtipp IVTempel im Wald (gefunden bei Twitter)Am Anfang könnte man denken, es wird mal wieder viel gesungen in den Liedern der Atmocity. Doch danach hört's anders aus. Es folgen zickige Kurze, "die guten Momente von Avatar" und ein Tempel im Wald (gefunden bei Twitter). Musik: Cass McCombs, Eli Winter, Bitchin Bajas, Rich Ruth, Glenn JonesWieso glauben Sie, dass Sie recht haben? - Die Illusion der Vernunft+ Die Erde ist eine Scheibe - daran glauben sogenannte "Flat-Earther" felsenfest. Belegbar falsch. Aber für Mike Hughes, einen Stuntman aus Kalifornien: alles Lüge. Vor zwei Jahren schoss er sich mit einer Selfmade-Rakete in den Himmel, um die Wissenschaft zu widerlegen - und starb im Dienste des Irrsinns. Aber wie entstehen solche Überzeugungen und andere absurde Verschwörungstheorien, gegen alle Fakten? Der Neurowissenschaftler und Psychiater Philipp Sterzer hat ein Buch geschrieben: "Die Illusion der Vernunft". Er legt dar, wie unser Weltbild im Kopf entsteht und dass wir eigentlich alle ziemlich irrational sind. "Also, ich würde nicht sagen, dass die Vernunft ausgespielt hat," so Sterzer. "Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich brauchen wir zurzeit die Vernunft und das rationale Argumentieren mehr denn je."Kunstfest der Gegensätze: Post-Kolonialismus auf der Wiesbaden Biennale<--- bestellen Ein Kunstfest der Gegensätze soll es werden. Diversität und Vielfalt an einem Ort, der für das genaue Gegenteil steht. Das Hessische Staatstheater mit seiner prunkvollen Architektur und Geschichte verkörpert geradezu das, wogegen sich die Künstler*innen der Wiesbadener Biennale wenden: gegen Militarismus, Imperialismus und westliches Kolonialgebaren. Für dieses Konzept der Aufarbeitung post-kolonialer Strukturen, stehen Kollektive wie das kenianische Nest Collective oder Lastesis aus Chile, deren Arbeiten wir vorstellen.Goethe-Institut fürchtet Schließungen bei EtatkürzungenDas Goethe-Institut sieht angesichts drastischer Einsparpläne einige seiner Einrichtungen im Ausland in ihrem Bestand gefährdet. Das weltweite kulturelle Aushängeschild der Bundesrepublik warnte eindringlich vor Folgen weiterer Kürzungen in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Für 2023 sehe der Haushaltsentwurf weitere Kürzungen der institutionellen Förderung vor. Im Vergleich zu 2021 ergibt sich ein Minus von 26 Millionen Euro oder zehn Prozent. "Schon jetzt haben die 2022 erlittenen Kürzungen bewirkt, dass viele Institute im Ausland ihre Kulturarbeit bis Ende des Jahres praktisch einstellen müssen", heißt es in einer Mitteilung. Deutschland habe bereits in vielen Ländern Vertrauen von wichtigen Partnern der Zivilgesellschaft verloren. "Sollten sich für 2023 die Kürzungen wie geplant verstetigen, wird der größte deutsche Kulturmittler massive und vor allem langfristig wirksame Einschnitte vornehmen müssen", warnt die Zentrale in München. Auch die Schließung von Goethe-Instituten sei dann nicht mehr ausgeschlossen.Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Filmregisseure im Ausland. "Aguirre, der Zorn Gottes" und "Fitzcarraldo" wurden Klassiker der Filmgeschichte. Bis heute fasziniert Werner Herzog mit außergewöhnlichen Geschichten und einer eigenen Filmästhetik. In den USA genießt er Kultstatus. Am 5. September feiert er seinen 80. Geburtstag. Die Deutsche Kinemathek in Berlin widmet ihm eine große Ausstellung. Im Hanser Verlag sind jetzt seine Lebenserinnerungen unter dem Titel "Jeder für sich und Gott gegen alle" erschienen.Schwere Vorwürfe gegen Regisseur Ulrich Seidl+ Schwere Vorwürfe gegen den renommierten österreichischen Regisseur Ulrich Seidl erhebt das Magazin "Spiegel". Am rumänischen Set zu seinem neuen Film "Sparta", bei dem es um Pädophilie geht, soll gegen die Kinderrechte minderjähriger Laienschauspieler verstoßen worden sein. Laut "Spiegel" waren weder die am Film beteiligten Kinder noch deren Eltern korrekt über das Filmthema informiert worden. Einer der "Spiegel"-Journalisten, Bartholomäus Laffert, sprach nach eigenen Angaben mit neun Crewmitgliedern und sieben minderjährigen Schauspielern und deren Eltern in Rumänien. Die Kinder konnten laut dem Bericht teils nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden und teils mit ihren Traumata konfrontiert worden sein. Den Eltern sei nur erzählt worden, dass es in dem Film um Judo und Fußball gehe. In keinem der Verträge dieser Minderjährigen stand laut Laffert etwas von der Thematik Pädophilie. Seidl wies die Vorwürfe zurück und kündigte rechtliche Schritte an.Mit der Premiere eines neuen Films mit Cate Blanchett und Nina Hoss startete das Filmfest Venedig in den zweiten Tag. In "Tàr" (Regie: Todd Field) verkörpert Cate Blanchett eine fiktive Dirigentin und erste Frau, die jemals Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters wurde. Teile des Films wurden in Dresden gedreht, Musiker der Dresdner Philharmonie waren beteiligt. Außerdem wurde eine Kinoversion von "The Kingdom Exodus" von Lars von Trier gezeigt. Mit Auftritten von Adam Driver, Catherine Deneuve, Julianne Moore und Greta Gerwig waren die Filmfestspiele Venedig am Abend des 31. August eröffnet worden. Die Stars präsentierten sich auf dem Roten Teppich vor dem Palazzo del Cinema, bevor das Fest mit dem Film "White Noise" von Noah Baumbach eröffnet wurde. Überraschend erschien auch die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton. Während der Eröffnungsgala hielt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Rede per Video. "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, hier über unsere Situation zu sprechen", sagte er der Simultanübersetzung zufolge. "Seit 189 Tagen läuft diese Geschichte außer Konkurrenz, es ist ein Drama, das auf Fakten, Mördern, Schlächtern basiert, eine Tragödie ohne die Musik von Morricone, ein Horror aus Explosionen und Tod, der nicht nur 120 Minuten dauert." Er verlas dann die Namen von 358 Kindern, die seit Beginn des Krieges vor mehr als sechs Monaten getötet wurden. Ein politisches Zeichen setzte auch die französische Schauspiel-Legende Catherine Deneuve, die in Venedig mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde: Die 78-Jährige trug vor der Gala ein Hemd mit einer Ukraine-Flagge. 3sat-video ) - Der Gärtner Eddi und sein Hund spielen, reisen, wandern und ernten gemeinsam, was der Garten hergibt. Als der alte Hund eines Tages stirbt, ändert sich für Eddie alles. Er haut den Garten kurz und klein, alles was bleibt, ist Unkraut - und eine Kürbispflanze, und die ist schließlich stärker als Eddis Schmerz. Das Bilderbuch von Brian Lies ist ab vier Jahren gedacht.<--- bestellen 3sat-video ) - Der zehnjährige Sam, Sohn einer Biologin, findet einen Käfer und beginnt sich für die Evolution zu interessieren. Andrea Grills und Raffaela Schöbitzs Buch über die Evolution ist detailreiche und spielerisch dargebotene Wissenschaftsgeschichte in Wort und Bild, geeignet ab zehn Jahren.<--- bestellen : "Nächte im Tunnel" 3sat-video ) - Acht Monate lang wird London im Zweiten Weltkrieg Nacht für Nacht von der deutschen Luftwaffe bombardiert, Millionen Bomben fallen, 40.000 Menschen sterben. Die 14-jährige Ella hat knapp die Kinderlähmung überlebt und sucht nachts mit ihrer Familie, wie Tausende andere auch, den Schutz der U-Bahn-Schächte auf. Anna Woltz erzählt Ellas Geschichte eindringlich als Abenteuer und Liebesgeschichte, ab 13 Jahren.<--- bestellen