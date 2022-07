Radiotipps für Mittwoch, 20.7.22

TV-Tipps

Musiktipp INeeme Järvi zum 85. GeburtstagWerke von Rudolf Tobias, Franz Schubert, Joachim Raff, Zkola Ovsianiko-KulikovskyTriin Ruubel (Violine); Estonian National Symphony OrchestraLeitung: Neeme Järvi(Aufnahme vom 6. Mai 2022 in der Estonia Concert Hall, Tallinn, Estland)Musiktipp II"Tristium" - Svyatoslav Lunev in St. GallenWerke von Svyatoslav LunevKammerorchester Sinfonietta St. GallenMikheil Menabde, Leitung Konzert vom 3. Juli 2022, Lokremise St. GallenHörtipp IZwischen Angst und Aufbruch - Jens Balzer lädt zur Wiederbegegnung mit den AchtzigernMit Bernd LechlerHörtipp IILeerstellen füllen. Zeitgenössische Musik aus KiewDie Geschichte der Avantgardemusik in der Ukraine ist - nicht erst seit dem 24. Februar 2022 - voller Brüche und Leerstellen. Im 20. Jahrhundert stiess der Wunsch nach künstlerischem Eigensinn hier immer wieder auf Blockaden, Zensur oder Verbote.Hörtipp III"Wir Esel" Von Magdalena SchrefelRegie: die Autorin Ton und Technik: Dirk Hülsenbusch und Matthias FischenichProduktion: WDR 2022Hörtipp IVJan Weiler, Bestseller-Autor Im Gespräch Barbara RennoHörtipp VZum 100. Geburtstag von Joachim-Ernst BerendtVon Bert NoglikDer Tote am Teich Fernsehfilm Österreich 2015 | 3sat Embargo, Weltordnung, Russland: Wohin steuert die deutsche Wirtschaft | ARD alpha - Loveparade - Die Verhandlung Ein Film von Dominik Wessely | WDR Fernsehen - Spuren und Wunden der NSU-Morde Deutschland 2019 | arte - Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien Das Erste