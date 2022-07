"Häuser können krank machen" dlfk-audio ) - Tanja Vollmer gilt als die Pionierin der "heilenden Architektur". Für sie steht fest: Gebäude beeinflussen die Seele des Menschen. Doch was man in zahlreichen deutschen Krankenhäusern vorfinde, bezeichnet die Architekturpsychologin als "Körperverletzung".<--- bestellen mono ) - Nach dem Rücktritt der Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann ist ein Interims-Nachfolger gefunden. Damit ist zwar die Debatte um die Person Schormann vorerst vom Tisch, nicht jedoch jene um die Zukunft der Kunstschau in Kassel dlfk ) - Nach dem Rücktritt von Generaldirektorin Sabine Schormann geht es nun um die Zukunft der Documenta. Dazu hat der Aufsichtsrat eine Analyse vergleichbarer Kunstausstellungen empfohlen. Doch auch jetzt schon gibt es einigen Regelungsbedarf. mono ) - Alexander Farenholtz wird Interims-Geschäftsführer der DocumentaInterims-Documenta-Geschäftsführer Farenholtz dlfk ) - Nach dem Documenta-Antisemitismusskandal und dem Rücktritt der Geschäftsführerin ist Alexander Farenholtz ihr Nachfolger. Er hat Erfahrung mit Kultur auf Bundesebene, kennt die Documenta von innen. Für Korrespondent Ludger Fittkau ein klares Zeichen. dlfk ) - Nachdem der Antisemitismus-Experte Meron Mendel seine Vermittlerrolle für die Documenta aufgegeben hat, veröffentlicht jetzt Documenta-Direktorin Schormann eine Stellungnahme und versucht, seine Vorwürfe zu entkräften. Für Mendel eine "Nebelkerze".Pop-Art-Legende mono ) - Claes Oldenburg brachte mit übergroßen Skulpturen der Pop-Art das Laufen bei. Mit dem Künstler ist einer der letzten großen Vertreter dieser Kunstrichtung gestorben dlfk ) - Der kaffeesüchtige Vollblut-Romantiker braucht fürs Komponieren gute Gesellschaft, bestes Essen und Natur. Vor allem morgens pirscht er durch die Wälder und Wiesen. Genauso gern springt er auch mal in einen See<--- bestellen