Im Gespräch dlfk-audio ) -Michaela May ist in der Öffentlichkeit als Sonnenschein bekannt. Von den Tiefpunkten in ihrem Leben wussten bisher nur die wenigsten. In ihrer Autobiografie bricht sie jetzt das Schweigen über den schmerzhaften Verlust ihrer drei Geschwister.<--- bestellen radio ) - Er war und ist Han Solo, Indiana Jones, der Blade Runner und noch sehr vieles mehr: Zum Achtzigsten des Filmstars Harrison Ford. dw ) - Selten war das Wort unfreier: Weltweit werden Schreibende mehr denn je verfolgt, beklagt der PEN Deutschland. Die Pandemie spielte den Regimen in die Hände. dlfk ) - Kann die Kombination Humor und Wissensvermittlung von Geschichte im Podcast funktionieren? Oder verwässert man so historische Fakten? Darüber sprechen wir mit Ralf Grabuschnig vom Podcast "Deja-vu Geschichte" und dem Historiker Max Wetterauer. dlfk ) - Irrelevant, zu elitär, verantwortlich für den Niedergang der Vernunft - der Philosoph Foucault steht heute oft in der Kritik. Die Soziologin Sabine Hark jedoch verdankt ihm viel. Wie Sexualität, Wahrheit und Macht verknüpft sind, lernte sie von ihm. dlfk ) - Erst seit 1922 sind Frauen in juristischen Berufen zugelassen. Nach dem Backlash in der NS-Zeit begann der Kampf erneut. Der Deutsche Juristinnenbund mahnt: Bis heute sind in höheren Hierarchien weniger Frauen zu finden - und sie bekommen weniger Geld. dlfk ) - Was tun, wenn der Arbeitgeber-Fürst im Sommer nicht daran denkt, die Saison zu beenden? Joseph Haydn und seine Musikerkollegen fordern mit einer musikalischen Ansage ihre freien Tage ein. dlfk ) - Ideenentwicklung, Konzeption und Antragschreiben: Vieles in der Freien Kunstszene ist unbezahlt. Durch die Corona-Hilfen änderte sich das plötzlich. Doch nun droht ein Backlash - bei steigenden Kosten, fürchtet die Schauspielerin Nicola Schubert. dlfk ) - Muss ich angesichts der Hitze eigentlich ins Büro gehen? Das fragen sich momentan zahlreiche Beschäftigte in Deutschland. "Es gibt kein Recht auf Hitzefrei", stellt Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott klar. Doch Arbeitgeber hätten eine Fürsorgepflicht. dlfk ) - Wer kellnert, arbeitet oft zu Unzeiten, hat Stress und wird schlecht bezahlt. Trinkgelder sind ein trügerischer Ausgleich: In einer Krise fallen sie weg. Der Restaurantfachmann Oliver Riek fordert, sie abzuschaffen. dlfk ) - Das erste Amerika-Jahr war für Dvořák ziemlich anstrengend. In den Ferien zieht es ihn nach Hause, nach Europa. Doch er lässt sich überreden, schweren Herzens in Amerika zu bleiben. dlfk ) - von Reinhold Eben-Worlée, dlfk ) - In akademisierten und kreativen Berufen gilt der Anspruch der Selbstverwirklichung. Menschen in "einfachen" Jobs hätten andere Sorgen, heißt es oft. Dabei verhindern mangelnde Ressourcen, dass sie ihre Träume leben, meint Journalist Houssam Hamade.