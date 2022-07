Radiotipps für Montag

Musiktipp IPosaunistin und Sängerin Rita Payés bei den INNtönen 2021Junges Talent aus Barcelona: Rita Payés RomaMusiktipp II"JazzBaltica" Timmendorfer Strand, Maritim Main StageGilberto Gil & Family: Nós a Gente Aufzeichnung vom 26.06.2022Musiktipp IIIRadiokonzert im Sendesaal: TOKUNBO & Band: "Golden Days"(Aufnahme vom 21. April 2022 im Sendesaal von Radio Bremen)Musiktipp IVPosaunist Peter Hedrich und sein New Hope Quintett bei den Saarwellinger JazzwochenVon Gabi SzarvasHörtipp IWir müssen handeln - Der Naturfotograf und Umweltaktivist Markus MautheMit Bernd LechlerHörtipp IIAnke Engelke, Komikerin Im Gespräch mit Knut ElstermannHörtipp IIIDer Song Contest der Neuen Musik. Die Siegerstücke des 68. Rostrum of ComposersHörtipp IV"Blutendes Land" Auszug aus dem gleichnamigen RomanVon Israel R. MbiseGelesen von Klaus StieringerPeter Hammer-Verlag, Wuppertl 1979 (Produktion: NDR 1980)- Lindenberg! Mach dein Ding Spielfilm Deutschland 2020 | Das Erste - Als wir tanzten Spielfilm Schweden/Georgien/Frankreich 2019 | arte - Polizeiruf 110: Die alte Frau im Lehnstuhl Fernsehfilm DDR 1987 | rbb Fernsehen dlfk ) - Fast bettelarm ist Schubert, aber reich an Freunden. Und die entwickeln Ideen, ihn aus seinem Alltagstrott zu holen, um einfach mal Urlaub zu machen. radio ) - Hört die Playlist mit Tracks von Künstlern, die an den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von The Wire in London, Glasgow, Manchester, Bristol, Brighton und online in Chicago beteiligt waren. radio ) - Die Schwerpunkte: Der Pianist und Sänger Mose Allison (1927-2016) // Das "Siwan"-Projekt des Norwegers Jon Balke // Zwei neue Ausgrabungen: Das Bill Evans Trio in Buenos Aires 1973 und 1979. radio ) - Das jährlich im November stattfindende Jazz Happening in der finnischen Stadt Tampere bietet seit 1982 aktuellen Jazz in vielerlei Schattierungen und ist für die Ö1-Sendereihe In Concert ein liebgewonnener Garant für hochinteressante Konzerte. radio ) - Hallo zusammen. Hier die Playlist zur letzten Radionacht von Karl, Mai 2022. Mir wurde diese in letzten Tagen zugesendet. Vermutlich wird die angeforderte Playlist zur jetzigen Radionacht genauso so lange brauchen …? Hier ist sie.