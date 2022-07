Radiotipps

TV-Tipps

Musiktipp I"70 Jahre SWR Big Band" SWR Big Band und GästeLeitung: Magnus Lindgren(Aufnahme vom 3. April 2022 aus der Porschearena Stuttgart)Musiktipp II"Dies ist keine Rockband, das ist ein Kunstprojekt!"Die norwegische Band Motorpsycho (2/3)Aufnahme vom 3.5.2022 im Kulturzentrum Faust, HannoverMusiktipp III"Zwischen ernster und leichter Muse" Georg Kreisler zum 100. GeburtstagVon Albrecht DümlingHörtipp I"Intimacy Coordinator" am Theater Let's talk about sexVon Manuel Waltz Regie: Claudia KattanekProduktion: Deutschlandfunk 2022Hörtipp II"Bollywood räumt auf" Wie Indiens #MeToo den Wandel der Gesellschaft vorantreibtVon Lena Töpler Regie: Claudia Kattanek Deutschlandfunk 2019Hörtipp III"Radau um Kasperl" von Walter BenjaminKomposition: Peter Kaizar Regie: Ulrich Lampen SWR/MDR 2018Hörtipp IVChristian Reiners und Martin Siewerts Duo-Debütalbum "erstens"Die Freiheit der Erwartungslosigkeit- Die Flut - Chronik eines Versagens | tagesschau24 Atomkraft Forever | tagesschau24 - Blueprint KinoFestival im Ersten | ONE - Rolling Stones: A Bigger Bang Live on Copacabana Beach | arte - Mord auf Shetland - Tote Wasser Fernsehfilm Großbritannien 2014 (Shetland - Dead Water) | Das Erste