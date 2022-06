Moin-Moin



Musiktipp ISymphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Dirigent: Yannick Nézet-Séguin; Beatrice Rana, Klavier.Werke von Hans Abrahamsen, Clara Schumann, Johannes Brahms(aufgenommen am 8. Mai im Großen Konzerthaussaal in Wien).Musiktipp IIACHT BRÜCKEN 2022 - Triadic MemoriesMorton Feldman: Triadic MemoriesHelena Basilova, KlavierAufnahme aus der Kunst-Station Sankt Peter, KölnMusiktipp III"Keine Angst vor Melodien"Jan Schreiner Large Ensemble Songs & MoodsAufnahme vom 10.2.2022 aus dem Stadtgarten in KölnMusiktipp IVKunstflecken 2017: Christian McBride2017 spielte der US-amerikanische Kontrabassist Christian McBride mit seinem Quartett New Jawn auf dem Kunstflecken Festival in Neumünster.Hörtipp I"Bachmeditationen" Die chinesische Pianistin Zhu Xiao-MeiFeature von Jean-Claude Kuner WDR/NDR 2018Hörtipp IIMehr Ideen wagen! Die Nachtstudio-Diskussion"Mobilität von morgen" Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen?Gesprächsleitung: Thomas KretschmerHörtipp III"will nicht mehr weiden - Requiem für Ernst Jandl" Von Friederike MayröckerRegie: Ulrich Gerhardt Komposition: Martin HaselböckTon und Technik: Hans Scheck und Angelika Haller Produktion: BR/ORF 2001Hörtipp IV"Angel Radio" Der Soundtrack der ErinnerungenVon Michael Lissek Regie und Ton: der Autor Produktion: NDR / RBB / SWR 2015Hörtipp VDie ungeheure Kraft des Klaviertrios Mit Thomas Mau