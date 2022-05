Moin-Moin



Musiktipp INew World Trio 2022 im Salzburger JazzitMusiktipp IIVRT Radio Marconi Studio, Brüssel"Arno und Band" Aufzeichnung vom 12.01.2022Der "belgische Tom Waits" singt Liebeslieder und einfühlsame Balladen.Musiktipp III"Soloabend" Isabelle Faust (Violine)Werke von George Rochberg, Louis Gabriel Guillemain, Adámek, Johann Georg Pisendel, Kurtág und Biber(Konzert vom 22. Mai im Mozartsaal)Musiktipp IVGiant Steps in Jazz Extended: Joe ZawinulMit Karsten MützelfeldtMusiktipp V"Der Komponist Henri Dutilleux" Der erfolgreiche Einzelgänger Am Mikrofon: Andreas GöbelCorona, die Einsamkeit und der Verlust - Jungschauspielerin Julia Sofia Schulze, Freiburg"Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus" von Christine Lavant Komposition: Brot & Sterne (Franz Hautzinger, Matthias Loibner und Peter Rosmanith) Bearbeitung und Regie: Peter Rosmanith Autorenproduktion im Auftrag des ORF 2019The Casbah mit Burghard Rausch "Diggin' it" In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Starcrawler, Dream Widow, Out Of Love, Three Days Grace, Machine Gun Kelly, Muse, Royal Blood, Jon Spencer & The HITmakers, Jack White, Kasabian, Fontaines D.C., Arcade Fire. Älteres von The Clash, Topper Headon (beide Songs wg. des 67.Geburtstages von Topper Headon.Botschafterin der afro-peruanischen Musik Mit Antje Hollunder