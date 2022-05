Moin-Moin

ZeitrechnungMusiktipp IDas American Songbook aus armenischer SichtMusik aus allen Richtungen mit Andreas Felber. Tigran Hamasyan interpretiert StandardsMusiktipp II"So langsam wie möglich" John Cage (1912-1992): "Organ2 / ASLSP"John Cage (1912-1992): "Organ2 / ASLSP"Christoph Bossert, Orgel; Hans-Ola Ericsson, Orgel(Aufnahme vom 14.-16. Dezember 2003 aus der Stadtkirche St. Wenzel, Naumburg an der Saale)Musiktipp IIIEin umfassender Musiker: Péter Eötvös in BaselWerke von Péter Eötvös und Zoltán KodálySinfonieorchester Basel; Péter Eötvös, LeitungMarcus Weiss, SaxophonKonzert vom 16. Februar 2022, Stadtcasino BaselMusiktipp IVWagemutiger Wegbereiter: Der Schlagzeuger Christoph CaskelEine Sendung von Werner KlüppelholzHörtipp IWerke von Bernd ThewesHörtipp IIÜber mein Leben bestimme ich! - Die britische Sängerin YolaVon Luigi LauerHörtipp III"Gespenster" Von Markus & Markus TheaterkollektivRegie: Katarina Eckold, Markus Schäfer, Lara-Joy Bues und Markus Schmans - Ton und Technik: Alexander Brennecke und Philipp AdelmannDramaturgie: Julia Gabel und Johann MittmannProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2021Hörtipp IV55 Jahre "A Whiter Shade Of Pale"Vor 55 Jahren, am 12. Mai 1967 erschien der wegweisende, einflussreiche Procol Harum-Song "A Whiter Shade Of Pale", der von manchen Kritikern als Jahrhundertsong tituliert wird.Hörtipp V"Laura Veirs" Die verträumte Musik der US-AmerikanerinAm Mikrofon: Susanne Papawassiliu- Leben im Weltall? Die Entdeckung der Exoplaneten- Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem- Muspilli"Kulturzeit" vom 11.05.2022( 3sat ) - Boykott-Forderung gegen Russland, Moral und Verantwortung, Kunstauktion von Andy Warhol, Sybille Bergs Roman "RCE" und Pianist Aeham Ahmad.+ Boykott gegen russische Kultur+ Moral und Verantwortung+ Kunstauktion von Andy Warhol + Ein Versuch die Welt zu retten - Sybille Bergs Roman "RCE" <--- bestellen + Pianist Aeham Ahmad <--- bestellen + Film-Tipp: "Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers"+ Ausstellungs-Tipp: "Zero, Pop, Minimal - die 1960er und 1970er Jahre"+ Musik-Tipp: Album "20 Years Dope Noir"