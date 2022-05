Moin-Moin

Zeitrechnung dlfk-audio ) - Tatjana Schneider hat Architektur studiert, baut aber keine Häuser. Sie leitet das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur in Braunschweig. Als Professorin und seit neustem auch als Politikerin fragt sie: Was beeinflusst unsere Stadtplanung und wie kann sie besser werden?<--- bestellen radio ) - Der Vorhang geht auf, Haare ab, Haare hoch, steil, ein Gebirge aus Haar, Haare wie Messer, die aus dem Kopf stechen. "Und, bist du auch Anarchist?", fragt der coole Typ mit dem Iro. radio ) - 1934 wurde er geboren, am 18. April ist Harrison Birtwistle im Alter von 87 Jahren verstorben.Im Norden Englands aufgewachsen, studierte Harrison Birtwistle Klarinette und Komposition am Royal Manchester College of Music, das zu dieser Zeit unter anderem auch von Persönlichkeiten wie Peter Maxwell Davies, John Ogdon und Alexander Goehr besucht wurde. radio ) Zum 95. Geburtstag des Baritonsaxofonisten, Komponisten und Arrangeurs Gerry Mulligan. Aufnahmen mit Astor Piazzolla, Chet Baker, Gerry Mulligan, Ben Webster, des Duos Subsystem und anderen. zdf ) - Der iPod brachte Apple einst viel Geld ein. Durch den Boom des iPhones wurde der Musikplayer aber verdrängt. Nun verkündet der Konzern das Ende der iPod-Produktion. dlfk-audio ) - Die erste oder einzige Frau in der Führungsetage: Die Juristin Sabine Lautenschläger kennt das. Ihre Karriere z.B. bei der Europäischen Zentralbank habe sie in Teilen ihrem "emanzipierten Mann" zu verdanken. Noch zu selten bekämen Frauen Gestaltungsmacht. dlfk ) - Manche Reiche spenden, um der Gesellschaft "etwas zurückzugeben". Das ist eine ungerechte und merkwürdige Vorstellung vom "Teilen", findet Neurowissenschaftlerin Franca Parianen. Denn evolutionsgeschichtlich bedeute Teilen etwas ganz anderes. dw ) - Der US-Technologieriese will den klassischen Zeitungsverlagen Lizenzgebühren überweisen: Es ist zweifellos eine Zäsur im bislang so spannungsgeladenen Verhältnis zwischen beiden Seiten. Dennoch gibt es auch jetzt Kritik.