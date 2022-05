Moin-Moin

Zeitrechnung bm ) - Umgeblättert heute: "Ein formal herausforderndes, angenehm verstiegenes Buch" sz ) - Zum Büchereibestand gehören inzwischen auch viele Graphic Novels für Erwachsene, etwa zu zeitgeschichtlichen Themen. dlfk ) - Der Wissenschaftsverlag De Gruyter überlässt der Berliner Staatsbibliothek sein Geschäftsarchiv. De-Gruyter-Geschäftsführer Carsten Buhr und der Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin, Achim Bonte, unterzeichneten einen Schenkungsvertrag, wie die Staatsbibliothek mitteilte. Damit gehen Zehntausende Dokumente aus den Jahren zwischen 1749 und 1945 in das von der Bibliothek betreute öffentliche Eigentum über. Darunter seien Autorenkorrespondenzen, Manuskripte, Gutachten, Verträge, Rechnungs- und Lohnbücher, Annoncen, Herstellungspläne und Kataloge aus mehreren Jahrhunderten. De Gruyter hatte sich mit Autoren wie Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann oder Ludwig Tieck zu einem führenden Verlag der deutschen Romantik entwickelte. bm ) - aus dem Christophorus Verlag für ukrainische Kinde dlfk ) - In den USA gehört "More Happy Than Not" zu den 100 besten Jugendbücher aller Zeiten. Auch die anderen bereits auf Deutsch erschienen Bücher von Adam Silvera waren Erfolge. Im Mittelpunkt stehen junge Menschen, auf der Suche nach sich selbst sind. dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer Derin der deutschen Gegenwartsliteratur (dlfk-audio ) - Gespräch mit Katharina Teusch dlfk ) - Jérôme Leroy und Max Annas haben gemeinsam einen politischen Kriminalroman über rechte und linke Gewalt in Frankreich und Deutschland geschrieben - und über die Schmutzecken in der Geschichte der beiden Länder. Von Thomas Wörtche Buchkritik dlfk ) - Nirgends fühlt sie sich angenommen, deshalb ist sie auf der Suche. In kurzen Texten denkt Ksenia Lindau - in Russland geboren, in Deutschland aufgewachsen - über Zugehörigkeit nach. Sie findet keine eindeutigen Antworten. Rezensiert von Lara Sielmann Buchhandlung InterKontinental aus Berlin empfiehlt... dlfk-audio ) - Gespräch mit Stefanie Hirsbrunner (dlfk-audio) - Von Andi Hörmann dlfk-audio ) - Bericht von Jan Drees sz ) - Zehn Jahre lang gab es Geraune und Gerüchte über eine Fortsetzung von Uwe Tellkamps gefeiertem Bestseller "Der Turm". Jetzt ist es so weit. Wie ist "Der Schlaf in den Uhren" geworden?Uwe Tellkamp sz ) - Eine 90-minütige Dokumentation porträtiert den Schriftsteller Uwe Tellkamp und geht der Frage nach, wie frei die Meinung in diesem Land und speziell in der Stadt Dresden ist. Mittwoch, 18. Mai, 20.15 Uhr, 3Sat Der Fall Tellkamp. Streit um die Meinungsfreiheit. dlfk ) - Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute mit einem Ohröffner für Alltagsklänge, die zu Unrecht der Aufmerksamkeit entgehen.