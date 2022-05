Moin-Moin

Zeitrechnung dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer<--- bestellen "Die Frauen von Belarus"( dlfk-audio ) - Gespräch mit Alice Bota<--- bestellen dlfk ) - Der Philosoph Hans Jonas verstand Verantwortung als eine soziale Praxis, zu der alle Menschen in der Lage sind. Verantwortung heißt nicht, dass wir alles immer richtig machen müssen, sagt Ina Schmidt. Aber wir müssen die Folgen unseres Handelns bedenken.<--- bestellen dlfk-audio ) - rezensiert von Ingo Arend<--- bestellen "Die Nachtigall. Ein legendärer Vogel und sein Gesang" von S.Kipper( dlfk-audio ) - Rezensiert von Volkart Wildermuth<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Susanne von Schenck<--- bestellen Russische Propaganda unterstellt Astrid Lindgren Nazi-Nähe( dlfk-audio ) - Gespräch mit Christiane Lahusen<--- bestellen bb ) - Ab Juni 2022 stellen die neuen Partnerverlage Aisthesis, Haupt und Mohr Siebeck ihre digitalen Inhalte in der scholars-e-library über die Plattform utb elibrary bereit.Im Januar 2021 ging die utb elibrary mit 30 Partnerverlagen an den Start. In den vergangenen 16 Monaten sind 15 neue Verlage hinzugekommen. Neuester Zuwachs auf der Plattform sind der Aisthesis Verlag sowie die beiden utb-Gesellschafterverlage Haupt und Mohr Siebeck, so die Presseinformation. aug ) - Bücher werden teurer, Bestellungen lassen auf sich warten, Nachdrucken wird schwieriger: Internationale Krisen, zu wenig Holz und Produktionsumstellungen machen der Branche zu schaffen. bb) Ausgezeichnet wird Zoë Beck für ihre vielfältigen Aktivitäten und ihr politisches Engagement innerhalb der Buchbranche. Außerdem wurde das Jahresthema 2023 gewählt: Übersetzerinnen stehen im Rampenlicht.<--- bestellen sz ) - Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird heute (ab 19.00 Uhr) in Künzelsau (Hohenlohekreis) mit dem 13. Würth-Preis für Europäische Literatur ausgezeichnet. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die 81-Jährige, die sich als "Ethnologin ihrer selbst" bezeichnet, widme sich Fragen zu den unsichtbaren Klassenschranken in Europa, hieß es in der Begründung. Sie befasse sich zudem mit den Eingriffen des Staates ins Private und den Erfahrungen einer Frau, die sich nicht mit ihrem von der Gesellschaft zugedachten Platz zufriedengebe.<--- bestellen Glückwunsch ab ) - Thomas Pynchon wird seit Jahrzehnten für den Nobelpreis gehandelt, aber wo und wer genau er eigentlich ist, wissen nur ganz wenige. Jetzt wird der Schriftsteller 85 - und es wird immer ruhiger um ihn.<--- bestellen