ZeitrechnungMichel Portal & Lionel Loueke bei den INNtönen 2021 Eine europäische Jazzlegende im Innviertel: Michel Portal"Rolling Stone Beach Festival" Ferienpark Weissenhäuser Strand Friska Viljor + Flowerpornoes feat. Tom Liwa Aufzeichnung vom 05. und 06.11.2021"Fratres" - Konzert zum Europatag mit Musik und Musikern aus Russland und der Ukraine Robert Neumann (Klavier); Aleksey Semenenko (Violine) Alexey Stadler (Violoncello) Werke von Mussorgskij, Lyatoshynsky, Schostakowitsch, Pärt (Liveübertragung aus dem Funkstudio des SWR, Stuttgart)Der Geheime Garten des Jazz Extended Version: Gerald Wiggins Mit Götz Alsmann"Die Geschichte eines neuen Namens" (3/5) von Elena Ferrante - Komposition: Ulrike Haage Bearbeitung und Regie: Martin Heindel BR 2022"Chances Are - neues aus dem Maschinenpark""Chances Are" ist der Hit aus dem Album "Monotone". Chances are ist auch ein Versprechen. Und "Monotone is the second album from composer and producer Heidi Mortenson's non-binary moniker Phtalo, pronounced 'thalo'." Sagt die Plattenfirma und spricht von einem "carefully selected machine park of synth and glitch." Der Maschinenpark gibt Rätsel auf. Neues aus der Reihe: "Musik, die ich verstehe, langweilt mich, Musik, die mich interessiert, verstehe ich nicht." Was Chilly Gonzales und Plastikman dazu gebracht hat, Richie Hawtins Plastikman-Klassiker "Consumed" von 1998 zu revisiten, reworken, rekontextualisieren etc, das erschließt sich auf "Consumed In Key" mal mehr, mal weniger."Der Komponist Roman Haubenstock-Ramati" Der polnische Komponist und seine graphische Notation Am Mikrofon: Andreas GöbelHörtipp IVFurioses-Kontrabasskonzert-bei-Aspekte-Salzburg Aspekte Salzburg (1) - oenm spielt Saunders und Karastoyanova-Hermentin Furioses Kontrabasskonzert bei Aspekte Salzburg- Blutrote Hochzeit (1/6)- Ein Abend mit Romy- Die Frau meines Bruders