Moin-Moin

Zeitrechnung europ ) - Doomscrolling als Gift für den Kopf: Schon in normalen Zeiten ist der Dauer-Konsum von sogenannten "News" so gesund wie ein Big Mäc. Wenn die Zeiten dann auch noch düster werden, hilft nur noch eines: Schluss mit dem Unsinn! von Christian Jakubetz europ ) - Ein Ende des Angriffs Putins auf die Ukraine ist noch längst nicht in Sicht. Parallel zu diesem Krieg erleben wir in Deutschland immer heftigere Angriffe aus der Politik und aus den Medien auf den Bundeskanzler. In seinem Kommentar sagt European-Herausgeber Sigmund Gottlieb, warum er diese Attacken fuer falsch hält. nzz ) -Marodierende Truppen führen schnell einmal zu einem maroden Heer. Ausserdem untersagt das Kriegsvölkerrecht Plünderungen. Trotzdem werden sie immer wieder toleriert. turi2 ) - Mathias meets Elon: Die "Welt" zeigt am Nachmittag des 7. Mai um 15:15 Uhr ein Gespräch von Springer-CEO Mathias Döpfner mit Tesla-Boss und Twitter-Käufer Elon Musk. Es wurde Anfang März im Tesla-Werk in Fremont in den USA aufgezeichnet. Döpfner und Musk sprechen u.a. über nachhaltige Energiewirtschaft, wozu Musk sagt: "Es ist völliger Irrsinn, Kernkraftwerke abzuschalten". Künstliche Intelligenz und Robotik sowie Corona sind ebenfalls Themen. piqd ) - Ok, Producer Warren Huart macht auf seinen YouTube-Kanälen Songs That Changed Music und Artists Who Changed Music ordentlich Werbung für sein eigenes Unternehmen Produce Like A Pro - aber warum auch nicht, schließlich betreute der in Los Angeles lebende Brite schon Bands wie Korn, die Ramones oder Hot Hot Heat im Studio und hat keinen Grund, seine Kompetenz zu verbergen. turi2 ) - Werbung Ende: Die "Junge Welt" ärgert sich über die Absetzung von Werbespots bei Radio eins. Der Sender verweist dabei auf die Klage der "Jungen Welt" gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die marxistisch orientierte Zeitung wehrt sich juristisch gegen ihre Erwähnung im Verfassungsschutzbericht. Die Absetzung des Spots bei Radio eins nennt Geschäftsführer Dietmar Koschmieder "geschäftsschädigend" und sieht darin "einen klaren Vertragsbruch und Angriff auf die Pressefreiheit".(dlfk-audio) - Als Kind floh Bisrat Negassi aus Eritrea nach Deutschland. Über Umwege wurde sie Modedesignerin und gründete ihr eigenes Label. Heute schafft sie mit ihrem Kultursalon Begegnungsorte für Kreative aus Afrika und Deutschland.<--- bestellen