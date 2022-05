Moin-Moin

TV-Kultur



Zeitrechnung dlfk ) - Wer Zweifel an Waffenlieferungen für die Ukraine äußert, wird derzeit oft übertönt. Doch gerade in Zeiten, in denen die herrschende Moral bedenkenlos wird, müsse man auf jene hören, die moralische Bedenken haben, mahnt Philosoph Jörg Phil Friedrich. dlfk ) - Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl und Anna May Wong - alle drei machen Karriere in Hollywood. Doch einer schlagen auch Anfeindungen entgegen. Amanda Lee Koe spinnt eine faktenbasierte Fiktion um den Rassismus der Traumfabrik. dlfk ) - Sie sind urlaubsreif? Wie wäre es mit Italien! Für uns hat der Musiker und Schriftsteller Eric Pfeil seine fünf liebsten Italo-Songs aus den hundert herausgesucht, die er in seinem neuen Buch "Azzurro" präsentiert. Sommer-Feeling garantiert. dw ) - Habermas hat gesprochen - das heißt, er hat geschrieben. In einem Gastbeitrag der "Süddeutschen" verteidigt der Philosoph Bundeskanzler Olaf Scholz, verunglimpft dabei "Pressestimmen" - und bekommt nun mediale Hiebe. Also alles noch komplizierter als ohnehin, meint Arno Orzessek.Friedrich Arnold Brockhaus begründete 1808 mit dem "Conversationslexikon" ein Nachschlagewerk, das als "der Brockhaus" zu einer Erfolgsgeschichte werden sollte. Der Ausnahmeverleger kam vor 250 Jahren in Dortmund zur Welt - und sollte nach dem Willen seines Vaters Tuchhändler werden."( dlfk ) -In Russland sind regierungskritische Medien verboten, bei falscher Wortwahl drohen bis zu 15 Jahre Haft. In der Ukraine seien oppositionelle Sender noch aktiv, sagt Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen. Die kritischen Stimmen seien aber leiser geworden"( dlfk War Joachim Nettelbeck Held oder Sklavenhändler? Darum dreht sich die Kontroverse in Erfurt, wo die Initiative "Decolonize Erfurt" das Nettelbeckufer umbenennen will. Nun wurde ein NS-Propagandafilm gezeigt und eingeordnet, der Nettelbeck preist. dlfk ) -Seit 1950 leitet Maria Müller-Sommer den Theaterverlag Kiepenheuer Bühnenvertrieb. Sie entdeckte George Tabori, verlegte Günter Grass und kämpfte für das Urheberrecht. Im Wettbewerb um Autoren habe ihre Zähigkeit Erfolg gebracht, sagt die Hundertjährige. dlfk-audio ) - Lange galt der im sozialistischen Rumänien geborene Stefan Hell als wissenschaftlicher Außenseiter. Heute ist der Physiker einer der renommiertesten Forscher Deutschlands. 2014 wurde ihm der Nobelpreis für Chemie zugesprochen ( mehr hier 3sat ) - Die Themen der Sendung: Dokumentarfilm über Alexej Nawalny, Ukraine-Politik - Gespräch mit Evgenia Lopata, Eröffnung Ruhrfestspiele 2022 und das Wajukuu Art Project bei der Documenta 15.+ Kino-Dokumentation über Putin-Gegner Alexej Nawalny+ Ukraine-Politik - Gespräch mit Evgenia Lopata+ Eröffnung der Ruhrfestspiele 2022+ Wajukuu Art Project bei der documenta 15+ Das Rapper-Duo Eli Preiss und Bibiza+ documenta 15+ Das documenta-Kollektiv Ruangrupa in Kassel+ Wie antisemitisch ist das documenta-Kollektiv?+ Film-Tipp: "Sigmund Freud: Freud über Freud"+ Ausstellungs-Tipp: "Op, Pop, Top! Tapeten der 70er Jahre"+ Festival-Tipp: "Fidena - Figurentheater der Nationen"