Zeitrechnung dlfk ) - Dem Ukrainekrieg sei eine lange kulturelle Propaganda von Russland vorangegangen, sagt die Künstlerin Dariia Kuzmych. Begriffe, wie "Russian Avantgarde" verfälsche die Realität, der Ursprung der Kunst sei oft aus anderen Kulturen angeeignet. dlfk ) - Reporter ohne Grenzen hat Deutschland auf der Rangliste zur Pressefreiheit zurückgestuft. Den wichtigsten Grund dafür sieht Ulrike Winkelmann von der "taz" in Gewalt gegen Medienvertreter auf Demonstrationen - ein Trend, der sich seit 2015 fortsetze. dlfk ) - Bundespräsident Steinmeier, Xavier Naidoo, Ex-Ministerin Anne Spiegel - die öffentliche Entschuldigung liegt im Trend. Das wirkt vielleicht fortschrittlich, zeugt aber von einer bedauerlichen Entwicklung, kommentiert der Philosoph Arnd Pollmann. dlfk ) - Tesla-Chef Musk zieht nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter eine Gebühr für kommerzielle Nutzer in Erwägung. Der US-Unternehmer schrieb in einem Tweet, die Plattform werde für private User immer kostenlos sein, aber für gewerbliche bzw. staatliche Nutzer könnte eine geringe Gebühr anfallen. Musk kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar. Er will die Firma danach zunächst von der Börse nehmen. dlfk ) - Kulturstaatsministerin Claudia Roth will das in Berlin geplante "Museum der Moderne" für die Kunst des 20. Jahrhunderts nach nachhaltigen Kriterien errichten lassen. Solche Kriterien seien für sie unter anderem die Nutzung des Regenwassers, die Speicherung von Sonnenenergie und eine insgesamt hohe Energieeffizienz, sagte Roth dem Evangelischen Pressedienst epd. Sie kündigte entsprechende Gespräche mit dem Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron an. Über mögliche Auswirkungen auf den Zeit- und Kostenplan machte die Grünen-Politikerin noch keine Angaben. Der nach bisheriger Planung bis 2026 fertiggestellte Neubau zwischen Berliner Philharmonie und Neuer Nationalgalerie solle "das coolste Museum der Stadt" werden, so Roth. Bislang habe das Gebäude, das wegen des Entwurfes auch schon despektierlich als "Scheune" bezeichnet wurde, "noch kein sehr gutes Image". dlfk ) - Der Produzent Paul Hanford hat mit "Coming to Berlin" ein Buch geschrieben, das die Clubkultur der Stadt von innen zeigt: durch Begegnungen mit Musikern. Er habe lieber Geschichten erzählen wollen, "statt irgendwelche Fakten" sprechen zu lassen. dlfk ) - Zum 400. Mal veranstaltet Deutschlandfunk Kultur auf der Wartburg ein Konzert. Pferdkraft und der technische Fortschritt machten die Konzertreihe an diesem geschichtsträchtigen Ort möglich. Zur Feier erklingen Werke für Akkordeon und Orchester. dlfk ) - Minijobs sollen lukrativer werden. Die Bundesregierung will die abgabenfreie Verdienstobergrenze auf 520 Euro erhöhen. Die grundsätzlichen Probleme löse das aber nicht, sagen Kritiker. Minijobs böten wenig Chancen auf einen regulären Arbeitsplatz. dlfk ) - Hochstapelei gehört heute immer mehr zum Alltag und sich für jemand anderen auszugeben, ist eigentlich kein Problem. Fast jede Verkleidung scheint möglich - doch ist durch die Jahre unterschiedlich bewertet worden. dlfk ) - In "Der Mordfall Halit Yozgat" hat die Staatsoper Hannover eine Oper über die dubiosen Umstände eines Mordes durch den NSU inszeniert. Ben Frosts Musik ziehe Zuhörer in einen Bann, "der Terror hört nicht auf", sagt die Dramaturgin Yvonne Gebauer. radio ) - Der gute alte Rock'n'Roll, Mitte des vergangenen Jahrhunderts erfunden, in der einen oder anderen Form aber immer präsent geblieben. Jon Spencer erwarb sich beträchtliche Verdienste um die Fortschreibung der Tradition, nicht durch nostalgische Rückwärtsgewandtheit, sondern beherztes Modernisieren im Spannungsfeld zwischen Rolling Stones, Einstürzende Neubauten und dem frühen Elvis Presley. dlfk ) - Der globale Süden ist es gewohnt, von Entwicklungen im Norden abhängig zu sein. Letzterer erlebt das jetzt umgekehrt durch Chinas No-Covid-Politik und ruft gleich das "Ende der Globalisierung" aus, kritisiert Wirtschaftsjournalist Stephan Kaufmann. nt ) - Der große William Kentridge lässt sich zur Eröffnung der Ruhrfestspiele Recklinghausen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Seine Kammeroper "Sibyl" verbindet das Mythische mit dem Politischen. Von Andreas Wilink nt ) - Heute vor 15 Jahren ging nachtkritik.de online. Die Gründung war auch eine Reaktion auf ein sich veränderndes Verständnis von Kritik und Öffentlichkeit. Die Einbahnstraße Kritik sollte für den Gegenverkehr freigegeben werden. Wie sieht die Verkehrslage heute, fünfzehn Jahre später, aus?Von Christine Wahl 3sat ) - Die Themen der Sendung: Schutz von ukrainischen Kunstschätzen, Pressefreiheit - Gespräch mit Maksim Kurnikov, Ungarns Kulturleben nach der Wahl, die Ausstellung "The Hungarians" und das Rapper-Duo Eli Preiss und Bibiza. 3sat ) - "Wonderful World" mit menschlichen Verhaltensmustern in Ausnahmezuständen. Der stetige Kampf mit Veränderungen als Tanz auf einem instabilen Bühnenboden. Jetzt sind sie mit der Tanzkompanie St. Gallen auf Schweiz-Tournee. 3sat ) - Die Berliner Band Bodi Bill - bestehend aus Fabian Fenk, Anton Feist und Alex Stolze - ist auf Tour durch deutsche Städte und Zürich. 3sat ) - Das Dokumentarfilmfestival DOK.fest in München zeigt in seiner ersten dualen Ausgabe 124 Filme aus 55 Ländern. Gleich zwei Reihen beschäftigen sich mit dem Gastland Spanien und mehrere Filme mit dem Krieg in der Ukraine. Zu sehen vom 4. bis zum 15. Mai an Münchner Spielorten und vom 9. bis 22. Mai online.