Lesart



Zeitrechnung dlfk ) - Peter Handkes "Mein Tag im anderen Land" ist durchzogen von biblischen und mythologischen Verweisen. Man ist geneigt, die schmale Erzählung über einen Schriftsteller und ehemaligen Obstgärtner als subtiles autobiografisches Psychogramm zu lesen.<--- bestellen dlfk ) - Für Peter Handke ist alles Sprache. Darüber reflektiert er in seinen Notizbüchern. Erst wenn etwas ausgesprochen ist, ist es da. Also erfindet er ein Gegenüber und kann so vom Selbstgespräch ins Schreiben übergehen.<--- bestellen dlfk ) - Nicht alle Tage schreibt ein Nobelpreisträger einen Leserbrief. Das tat Peter Handke als Replik auf einen FAZ-Artikel zu seiner Reise nach Serbien und in die Republika Srpska. Der Literaturkritiker Jörg Magenau nennt ihn einen "romantischen Träumer". dlfk ) - Auch schlechte Menschen können gute Bücher schreiben, meint der amerikanische Essayist William H. Gass. Muss man also Autor und Buch trennen? Jede Generation stellt die Frage nach Moral in der Literatur aufs Neue. dlfk ) - Lesen ist Bildung, Leidenschaft, Unterhaltung, auch Arbeit oder Schulzwang: Wieso erinnern aber wir uns manchmal an nichts, völlig falsch oder nur an die Umstände wie die warmen Füße an der Heizung? Ein Gespräch über die Ganzheitlichkeit des Lesens. dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk<--- bestellen "Christa Wolf Forum"Neue Reihe im Verbrecher-Verlag dlfk-audio ) - Gespräch mit Birgit Bockschweiger<--- bestellen Neue Krimis(dlfk-audio) - Von Katrin Doerksen<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Claas Christophersen<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Frank Menden<--- bestelllen dlfk ) - Veranstaltung im Literaturhaus Berlin(bb) Schreiben, schwul sein, Kommunist sein", war Ronald M. Schernikaus Prinzip. Als Kind verließ er im Kofferraum die DDR, als Erwachsener ging er zurück. 1991 starb er mit nur 31 Jahren. Was macht ihn so aktuell?<--- bestellen faz ) - Sprachverhunzung beginnt beim Verzicht auf ein unscheinbares Satzzeichen: Der Leiter des Hamburger Literaturhauses protestiert gegen die allseits zu beobachtende Abschaffung des Bindestrichs. Von Rainer Moritz